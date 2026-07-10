ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.78
usd:
311.34
bux:
142467.45
2026. július 10. péntek Amália
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Csiki Varga Tamás, Horváth Péter, Novák Zoltán, Vinkó József, Molitorisz Dániel, Wéber Gábor és Bendarzsevszkij Anton.

Szombat

11.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója

14.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

16.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója

18.00 Csiki Varga Tamás a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője

23.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke

Vasárnap

5.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke

8.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

13.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

14.00 Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke

16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő

18.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor

23.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

inforádió

műsorajánló

arénák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Somkuti Bálint: a kontrollált káosz időszaka következhet az amerikai–iráni háborúban

Somkuti Bálint: a kontrollált káosz időszaka következhet az amerikai–iráni háborúban
Egy újabb fázisát láthatjuk a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatott küzdelemnek, amelyben továbbra is nagyon távol áll egymástól az amerikai és az iráni álláspont – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, a feszültségek tartósan fennmaradnak, a katonai műveletek pedig időről időre szünetelnek, így ebben a helyzetben kevés az esély arra, hogy visszatér a stabilitás.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az MBH egyik üzletágára fájhat a lengyel bankóriás foga, de Mészáros Lőrinccel nem akarnak közösködni

Az MBH egyik üzletágára fájhat a lengyel bankóriás foga, de Mészáros Lőrinccel nem akarnak közösködni

A lengyel PKO Bank az MBH Bank vállalati üzletágának felvásárlását fontolgathatja, de a tranzakció szigorú feltétele az, hogy Mészáros Lőrinc és körei teljesen távozzanak a pénzintézetből – értesült Panyi Szabolcs, aki közösségi oldalán tette közzé az információit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghökkentő módszerrel jutnak fegyverekhez az ukrán katonák: egy új pontrendszer dönthet a beszerzésekről?

Meghökkentő módszerrel jutnak fegyverekhez az ukrán katonák: egy új pontrendszer dönthet a beszerzésekről?

Folyamatosan és dinamikusan növekszik az ukrán szárazföldi pilóta nélküli járművek bevetéseinek száma a frontvonalon.

BBC
Business Sport Travel Science
Man, 26, arrested on suspicion of murder after Ann Widdecombe found dead at home

Man, 26, arrested on suspicion of murder after Ann Widdecombe found dead at home

Devon and Cornwall Police say a white British male is in custody after the 78-year-old was found on Thursday with serious injuries.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 10. 19:10
Vitézy Dávid: áttörés jön a vasútnál, felzárkózhat a 21. századhoz
2026. július 10. 18:42
Elgázolt egy rendőrt a kaposi férfi, majd elmenekült
×
×