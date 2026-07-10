Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója
14.00 Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
16.00 Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
18.00 Csiki Varga Tamás a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
23.00 Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke
Vasárnap
5.00 Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke
8.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
13.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
14.00 Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
16.00 Németh Ferenc Nyugat-Balkán szakértő
18.00 Wéber Gábor Forma–1-es kommentátor
23.00 Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője