Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Somkuti Bálint: a kontrollált káosz időszaka következhet az amerikai–iráni háborúban

Egy újabb fázisát láthatjuk a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatott küzdelemnek, amelyben továbbra is nagyon távol áll egymástól az amerikai és az iráni álláspont – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, a feszültségek tartósan fennmaradnak, a katonai műveletek pedig időről időre szünetelnek, így ebben a helyzetben kevés az esély arra, hogy visszatér a stabilitás.