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Orbán Viktor miniszterelnök (k), Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2019. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Elkezdődött a Tusványos – Orbán Viktoron és Magyar Péteren mindenki szeme

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. Tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal. Az új kormányfőt, Magyar Pétert azonban nem hívták meg, amit ő kedden is sérelmezett az Országgyűlésben, mondván, a rendezvényt több százmillió forinttal támogatták.

Ismét a Hargita megyei Tusnádfürdő ad helyszínt a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek és Diáktábornak, ismertebb nevén a Tusványosnak, amelynek itt találja a programját.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke, a Tusványos főszervezője néhány napja Aréna című műsorunkban beszélt a rendezvény jelentőségéről.

„Nagyobb most a dolognak a füstje, mint a lángja, hiszen Tusványos 35 éve zajlik. Idén egyébként Veled teljes, ez lesz a mottója” – mondta, hozzátéve: tehát ez egy jubileumi alkalom. Azok a szereplők, akik az elmúlt évtizedekben részt vettek, most is jönnek, és akkor is részt fognak venni, amikor már semmilyen állami támogatás nem lesz adott esetben a tábor mögött.

Mintegy ezer szereplő, fellépő előadó vesz részt, és több mint 30 sátorban fognak majd zajlani a szabadegyetemnek a vitái, illetőleg zajlanak majd a nagykoncertek, illetőleg a kisebb bulik,

mert hát ez is része a Tusványosi Nyári Szabadegyetemnek és Fesztiválnak. Sajnáljuk, hogy végül is a kormányzat úgy döntött, hogy nem kívánnak részt venni. Egyértelművé szeretném tenni, hogy azt a politikai hangnemet és stílust, amit a miniszterelnök a magyar országgyűlésben folytat, nem tartottam volna szerencsésnek, ha meghatározza és elviszi Tusványos jellegét. A szakpolitikai vitákra meghívtuk a minisztereket, meghívtuk az államtitkárokat, de ők kaptak egy utasítást, hogy nem” – mondta Németh Zsolt.

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint idén alapjaiban változott meg Tusványos jelentősége. „Eddig Tusnádfürdőre figyelt a világ, most meg nem lesz fontos, hogy ott mi történik. Orbán Viktor a saját maga jelentéktelenségét mutatta be azzal, hogy a szerinte súlyos demokráciaválság idején meccseket nézett Amerikában. Ehhez képest az, hogy Tusnádfürdőn mit hord össze a bukott miniszterelnök, szerintem egyszerűen nem számít.

Akkor lenne érdekes, ha arra lehetne számítani, hogy valami önvizsgálatra sor kerül, valamiféle önreflexióra, valamiféle változtatásra, de akkor ezt a beszélgetést nem Orbán Viktornak, hanem valaki másnak kéne akár a Fidesz környékéről lefolytatnia.

Amit Németh Zsolt ez ügyben mond, hogy a stílusa miatt nem hívta meg Magyar Pétert, egyszerűen elfogadhatatlan, hiszen milyen stílus uralkodott itt az elmúlt 16 évben” – fogalmazott Horn Gábor, aki szerint azzal, hogy nem hívták meg a miniszterelnököt, és különösen annak indoklása miatt egyértelmű volt, hogy a kormány tagjai sem vesznek részt a rendezvényen.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Várkonyi Gyula készítette.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) erdélyi alapítójának meggyőződése szerint a magyar kormány képviselőinek és a nyílt, érdemi vitának egyaránt helye van Tusványos sátrai alatt, és a szervezők reményei szerint jövőre már az ő jelenlétükben vitatkozhatnak – Toró T. Tibor erről a Krónika.ro hírportálnak adott interjúban beszélt kedden.

Az erdélyi politikus az idei Tusványost „rendhagyónak” nevezte, mivel – mint fogalmazott – a magyarországi választások gyökeresen átírták az anyaországi politikai erőviszonyokat, és ennek hatása a szabadegyetem programjában és a nemzetpolitikában is érezhető. Az új helyzet „komoly kihívás elé állította a szervezőket” – mondta –, hiszen a résztvevők ahhoz voltak szokva, hogy a magyar nemzetpolitikáért alkotmányosan felelős magyar kormány képviselői a lehető legmagasabb szinten jelen vannak.

„A jelenlegi politikai viszonyok között azonban ez most nem valósul meg. A földcsuszamlásszerű magyarországi politikai változások feldolgozatlansága miatt a kormánypárt képviselői nem vesznek részt az idei rendezvényen, noha szerettük volna biztosítani számukra azt a fórumot, ahol érdemi kormány-ellenzék vita alakulhatott volna ki” – fogalmazott Toró. Hozzátette: bízik benne, hogy „ez csak átmeneti állapot”, hiszen „ahogyan a haza és a nemzetpolitika, úgy a külhoni magyar közösségek és Tusványos sem lehetnek ellenzékben”.

A szervezők korábban közölték, hogy Magyar Péter miniszterelnököt ugyan nem, de a Tisza-kormány több tagját és a párt több vezető politikusát is meghívták az idei szabadegyetemre, de ők nem lesznek jelen Tusnádfürdőn.

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Elkezdődött a Tusványos – Orbán Viktoron és Magyar Péteren mindenki szeme

Elkezdődött a Tusványos – Orbán Viktoron és Magyar Péteren mindenki szeme

Kedden elkezdődött a vasárnapig tartó 35. Tusványos, amelyen szombaton Orbán Viktor korábbi miniszterelnök is felszólal. Az új kormányfőt, Magyar Pétert azonban nem hívták meg, amit ő kedden is sérelmezett az Országgyűlésben, mondván, a rendezvényt több százmillió forinttal támogatták.
 

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