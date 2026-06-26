Rejtélyes haláleset a Balatonban

A 24.hu olvasója szerint a megtalált férfi saját magát lőtte fejbe. A lap az eset kapcsán kereste a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot; Bartók Judit, a hatóság szóvivője annyit közölt: a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: kek-vonal.hu