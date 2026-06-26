ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.89
usd:
310.47
bux:
140171.78
2026. június 26. péntek János, Pál
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
paddle boat funny activity in the sunset with a slide on the lake Balaton in Hungary .
Nyitókép: I love takeing photos and i thin/Getty Images

Rejtélyes haláleset a Balatonban

Infostart

Holttestre bukkantak Balatonszepezd és Révfülöp között, a Balatonban.

A 24.hu olvasója szerint a megtalált férfi saját magát lőtte fejbe. A lap az eset kapcsán kereste a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot; Bartók Judit, a hatóság szóvivője annyit közölt: a rendőrség általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a haláleset körülményeit

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

A gyermekek a kifejezetten nekik létrehozott Kék Vonal számát is tárcsázhatják: 116 111.

Üzenetben: kek-vonal.hu

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Rejtélyes haláleset a Balatonban

rendőrség

balaton

holttest

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról
Aréna

Fölösleges Magyar Péter egyik nagy ígérete? – politológus a ciklusok korlátozásáról
A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója szerint a miniszterelnöki és képviselői ciklusok korlátozását azért vezetné be a Tisza-kormány a magyar jogba, hogy ne alakulhasson ki a jövőben az Orbán-kormányhoz hasonló politikai rendszer. Novák Zoltán az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: ezek rendszeridegen elemek egy parlamentáris demokráciában.
 

Novák Zoltán: a nemzetegyesítés és a revansvágy egyszerre hajtja a Tisza táborát

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

Ürge-Vorsatz Diána: Közép-Magyarország még Európán belül is gyorsan melegszik

A klímakutató szerint hazánk középső része akár hétszer gyorsabban melegedhet a klímaváltozás miatt, mint egyes északabbi régiók. Ezt pedig hamarosan a saját bőrünkön és pénztárcánkon is megtapasztalhatjuk.
 

A most várható 40 fok körüli hőség csak ízelítő lesz a ránk váró pokolból

Nem elég a hőség, durva figyelmeztetés jön péntekre

Újabb szintre lép a hőhullám Magyarországon

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Gaál Áron
a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelző osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága

Soha nem látott fegyverre készül az Egyesült Államok: tízszeresére nőhet a rakéták hatótávolsága

A The War Zone (TWZ) katonai szakportál értesülései szerint az Egyesült Államok légiereje azon gondolkodik az iparági szereplőkkel, hogy egy képességben szinte lehetetlen szintre jusson.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ingyenes szerviz nyílt egy vidéki nagyvárosban: bárki megjavíthatja itt a kerékpárját

Ingyenes szerviz nyílt egy vidéki nagyvárosban: bárki megjavíthatja itt a kerékpárját

Jó hír a bringásoknak: új, ingyenesen használható kerékpáros szervizpont várja a bicikliseket Nagykanizsán. A kisebb javításokat és beállításokat már helyben is el lehet végezni, szerelő nélkül.

BBC
Business Sport Travel Science
Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

Woman pulled alive from rubble after Venezuela earthquakes as rescuers search for survivors

At least 235 people have died and 4,300 injured by the 7.2 magnitude and 7.5 magnitude quakes that struck on Wednesday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 26. 10:52
Patak folyhat át Miskolc főterén
2026. június 26. 09:55
Most a NAV csempéz – Új adóhatáridők a láthatáron, hajrá!
×
×