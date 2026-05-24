2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
Budapest, 2026. május 11.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Jó szégyenkezést – üzenték Orbán Anitának, nem is akárkik

Infostart / MTI

Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán-kormány tagjai, amiért az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket.

A közleményükben arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán-kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony.

Mint írják: az Orbán Viktor kormányait szolgáló "hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben". Most, hogy "Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolod korábbi kormányzati kollégáidat".

"Belülről láthattad, hogy az Orbán-kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták". Ezért alattomos, "önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propagandarágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk" - áll a közleményben.

Az a tény, hogy "karriered csúcsára, a miniszteri bársonyszékbe úgy jutottál fel, hogy átálltál a politikai ellenfeleinkhez, és elárultál bennünket, a te dolgod", ezt majd a Jóisten elrendezi. "De hogy ezek után visszarúgva vádolod és gyalázod azokat, akikkel éveket dolgoztál együtt, olyan nemtelen dolog, ami ennek a nyílt levélnek a megírására késztetett bennünket"- írták a volt kormánytagok, hozzátéve:

"szégyelld magad!".

Úgy fogalmaztak: hisznek abban, hogy minden bűn magában hordozza a büntetését. "Láttuk, ahogy szégyenedet leplezve cipőd orrát méregetve kínosan feszengve álltál új főnököd háta mögött a Karmelita kolostor bejárásán."

"Igen, a színvonaltalanságért, az alantasságért és a Magyarországhoz méltatlan kormányfői és kormányzati magatartásért viselendő felelősség és szégyen már nem kizárólag a miniszterelnöké, hanem az új kormány minden tagjáé. A tied is" - jelentették ki.

"Magas tisztséged árát úgy fogod megfizetni, hogy amikor a mindenkit bántalmazó főnököd téged is nyilvánosan és visszatérően megszégyenít, szó nélkül kell tűrnöd. Jó szégyenkezést!" - zárul az Orbán-kormány tagjai által közzétett nyílt levél.

