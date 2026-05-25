Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

A kormányfő a bejegyzésben az Orbán-kormány minisztereinek vasárnap kiadott nyílt levelére reagált, amivel arra válaszoltak, hogy az új külügyminiszter korrupcióval vádolta őket.

Magyar Péter azt írta: „azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök-helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat. Azok gyalázkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel” az országot idegeneknek, azok, akik „orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül”.

Hozzátette, hogy „azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd hatvan TEK-es a magyar adófizetők pénzén (…), aki minden pillanatban a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik”.

A kormányfő a bejegyzésben a volt Orbán-kormánytagok leveléhez hasonlóan szintén tegező viszonyban kiemelte, hogy ne Orbán Anitát támadják és gyalázzák, ne ők végezzék el a „piszkos munkát”. „Szóljatok inkább a gyáván megfutamodó és nők szoknyája mögé bújó, bukott főnökötöknek, hogy itt vagyok én” – írta.

„Ha mondanivalója van nekem, vagy a honfitársainknak, akkor szedje össze a bátorságát, játsszon nyílt lapokkal, és vállalja a tetteiért a felelősséget” – fogalmazott Magyar Péter.

Az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelét hétfő délelőtt Orbán Viktor volt kormányfő is megosztotta Facebook-oldalán.