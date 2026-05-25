Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter a Tisza-kormány minisztereinek kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megszólalt Magyar Péter a volt fideszes miniszterek nyílt levele után, amit Orbán Viktor is megoszott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

„A nevüket sem vállaló, gyáva egykori fideszes miniszterek aláírás nélküli levélben gyalázzák Orbán Anitát” – írta hétfő délelőtt Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök, majd Orbán Viktor, volt miniszterelnök is megosztotta az oldalán az említett nyílt levelet.

A kormányfő a bejegyzésben az Orbán-kormány minisztereinek vasárnap kiadott nyílt levelére reagált, amivel arra válaszoltak, hogy az új külügyminiszter korrupcióval vádolta őket.

Magyar Péter azt írta: „azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök-helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazánkat és elárulták a magyarokat. Azok gyalázkodnak most gyáván, akik tálcán kínálták fel” az országot idegeneknek, azok, akik „orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül”.

Hozzátette, hogy „azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd hatvan TEK-es a magyar adófizetők pénzén (…), aki minden pillanatban a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik”.

A kormányfő a bejegyzésben a volt Orbán-kormánytagok leveléhez hasonlóan szintén tegező viszonyban kiemelte, hogy ne Orbán Anitát támadják és gyalázzák, ne ők végezzék el a „piszkos munkát”. „Szóljatok inkább a gyáván megfutamodó és nők szoknyája mögé bújó, bukott főnökötöknek, hogy itt vagyok én” – írta.

„Ha mondanivalója van nekem, vagy a honfitársainknak, akkor szedje össze a bátorságát, játsszon nyílt lapokkal, és vállalja a tetteiért a felelősséget” – fogalmazott Magyar Péter.

Az Orbán-kormány minisztereinek nyílt levelét hétfő délelőtt Orbán Viktor volt kormányfő is megosztotta Facebook-oldalán.

A sportdiplomáciánkban és a kimagasló Eb-szereplésben bízhatunk – korábbi kézikapitány az olimpiáról

Nagy szükség lesz a nemzetközi szövetség jóindulatára és reális helyzetértékelésére, akkor lehet abban reménykedni, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott megkapja a szabadkártyát a jövő évi vb-re – mondta az InfoRádióban Hajdu János. Mint fogalmazott, jó lenne nyerni egy kis időt, mert jó játékosokból áll a magyar csapat, és ha kedvező döntés születik, akkor vb-meccsek is bekerülhetnének a fejlesztő programba.
Már több mint 900 ebolagyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, közülük már 101 esetében ki is mutatták a vírust - jelentette be vasárnap este az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója az X-en közzétett üzenetében.

A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.

The deal under discussion would involve a 60-day ceasefire extension during which the Strait of Hormuz would be reopened, US media reports.

