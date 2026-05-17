2026. május 17. vasárnap Paszkál
Magyar Péter miniszterelnök (b) Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófõnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával (j) beszél a sajtó számára meghirdetett bejáráson a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében, a tetõteraszon 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

Miután szombaton Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Karmelita-bejáráson szóváltásba keveredett Magyar Péterrel, a kormányfő azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári pozíciójából. Ezután többen is úgy vélték, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent felmentő határozat nem érvényes, erre most a miniszterelnök is reagált – mint írja, a „jogászkodó” fideszes politikusok már le is vették a posztjukat.

„Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Aztán kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, miután szombaton összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán az őrá váró Havasi Bertalannal, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtósával, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havasit.

A téma részben a végkielégítés ügye volt, amelyre Havasi közölte, hogy igényt tart, lévén, hogy „azért megdolgozott” – közölte még pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerint állnak egy ilyen per elébe, bár jobban örülne, ha erre nem kerülne sor, hiszen elfogadták a volt kormánytagok és Orbán Viktor távozott miniszterelnök „felajánlását” is, akik végül a mostani kormánnyal egyeztetve egy kárpátaljai gyermekotthonnak utalják a végkielégítésük összegét.

Tuzson Bence korábbi igazságügyminiszter azután a Facebookon kiemelte, hogy a felmentő rendelkezés szövegezésébe hiba csúszhatott: a Közlöny szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Mivel ilyen miniszter már nincs, ez csak úgy lenne lehetséges, ha ezt még Rogán Antal javasolta volna” – írta, megjegyezve, hogy „szerinte ő nem tett ilyet, de ha igen, azon meglepődne.” Tuzson Bencéhez hasonlóan sok fideszes politikus is hasonló megjegyzéseket tett közzé.

Azóta viszont egy jogmagyarázat is nyilvánosságra került, amely szerint a 90/2026. (V. 13.) kormányrendelet azt is kimondja, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogi értelemben csak 2026. június 15-én szűnik meg, és ma a törvény szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Ruff Bálint gyakorolja a vezetését.

A Havasi Bertalant felmentő határozatban a Magyar Közlönyben az áll, hogy Magyar Péter „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára” mentette fel Havasi Bertalant, de ez a jogmagyarázat szerint ma már nem Rogán Antalt, hanem Ruff Bálintot jelenti, majd június 15-től valóban jogilag is megszűnik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Miután szombaton Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Karmelita-bejáráson szóváltásba keveredett Magyar Péterrel, a kormányfő azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári pozíciójából. Ezután többen is úgy vélték, hogy a Magyar Közlönyben is megjelent felmentő határozat nem érvényes, erre most a miniszterelnök is reagált – mint írja, a „jogászkodó" fideszes politikusok már le is vették a posztjukat.
 

Nyolc sérült van, négynek súlyos az állapota. Elmebetegségben szenved a férfi, aki az olaszországi Modena városában nyolc embert gázolt el, másokra pedig késsel támadt. A tettes másodgenerációs bevándorló: marokkói származású, de olaszországi születésú – feléledt a vita a migrációról és a bevándorlók integrálhatóságáról.
 

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

 

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Bóka János fideszes volt miniszter hosszan beszélt a súlyos vereség okairól

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
2024-ben fordult elő először, hogy a Föld éves átlaghőmérséklete meghaladta az iparosodás előtti szint feletti 1,5 °C-os küszöböt. A klímatudomány azonban hosszú távú, 20 éves átlagokkal számol, és ezek a friss elemzések szerint 2028 körül (valahol 2025–2032 között) léphetik át a 1,5 °C-os szintet. A 2 °C-os felmelegedés a század közepe előtt szinte elkerülhetetlen még a legszigorúbb kibocsátáscsökkentés mellett is, ám a 3 °C átlépését a modellek 85%-ában megakadályozhatja a határozott klímapolitika.

Miért működik Dél-Koreában a 24 órás kényelmi bolt kultúra, miközben Magyarországon szinte eltűnt?

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

