Magyar Péter is reagált: érvényes-e Havasi Bertalan felmentése?

„Gulyás Gergely és Rétvári Bence jogászkodni próbáltak Havasi Bertalan felmentése kapcsán. Aztán kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter, miután szombaton összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán az őrá váró Havasi Bertalannal, Orbán Viktor miniszterelnök korábbi sajtósával, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havasit.

A téma részben a végkielégítés ügye volt, amelyre Havasi közölte, hogy igényt tart, lévén, hogy „azért megdolgozott” – közölte még pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerint állnak egy ilyen per elébe, bár jobban örülne, ha erre nem kerülne sor, hiszen elfogadták a volt kormánytagok és Orbán Viktor távozott miniszterelnök „felajánlását” is, akik végül a mostani kormánnyal egyeztetve egy kárpátaljai gyermekotthonnak utalják a végkielégítésük összegét.

Tuzson Bence korábbi igazságügyminiszter azután a Facebookon kiemelte, hogy a felmentő rendelkezés szövegezésébe hiba csúszhatott: a Közlöny szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Mivel ilyen miniszter már nincs, ez csak úgy lenne lehetséges, ha ezt még Rogán Antal javasolta volna” – írta, megjegyezve, hogy „szerinte ő nem tett ilyet, de ha igen, azon meglepődne.” Tuzson Bencéhez hasonlóan sok fideszes politikus is hasonló megjegyzéseket tett közzé.

Azóta viszont egy jogmagyarázat is nyilvánosságra került, amely szerint a 90/2026. (V. 13.) kormányrendelet azt is kimondja, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogi értelemben csak 2026. június 15-én szűnik meg, és ma a törvény szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagyis Ruff Bálint gyakorolja a vezetését.

A Havasi Bertalant felmentő határozatban a Magyar Közlönyben az áll, hogy Magyar Péter „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára” mentette fel Havasi Bertalant, de ez a jogmagyarázat szerint ma már nem Rogán Antalt, hanem Ruff Bálintot jelenti, majd június 15-től valóban jogilag is megszűnik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.