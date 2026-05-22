Havasi Bertalan: sürgősen úgy kell viselkednünk, mint egy ellenzéki pártnak

„Néha, amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell, és félrelépni, hanem lekeverni egy sallert” – fogalmazott a Patrióta YouTube csatornán Havasi Bertalan korábbi helyettes-államtitkár, aki az állami vezetők fenyegetésével kapcsolatban leszögezte: hiába közjogi méltóság Magyar Péter, egy politikai térben működik, aminek vannak szabályai szerint.

Az április 12-i országgyűlési választásokon politikai ítélet született, abból is a legsúlyosabb fajta a Fideszre nézve – mondta Havasi Bertalan a Patrióta műsorában, hozzátéve: nemcsak meghozták, hanem végre is hajtották. „Tisztán állunk a választók és az Úr színe előtt abból a szempontból – politikailag mindenképpen –, hogy innentől kezdve bárkinek bármi problémája van velünk, a Fidesszel, a nemzeti oldallal, lehet a bíróságokhoz, hatóságokhoz fordulni” – fogalmazott.

A korábbi helyettes-államtitkár hangsúlyozta, hogy innentől egy teljesen más státuszba került át a Fidesz, ellenzéki párt lett, és ehhez méltón úgy kell viselkedniük, mint ahogyan egy ellenzéki pártnak: „felállunk, kiabálunk”. Itt idézett egy Orbán Viktor tanult mondást: „Ha erőszakolnak, legalább kiabálni kell. Arról nem beszélve, hogy akkor nekik is fájjon” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára, aki furcsának nevezet, hogy neki kell erről beszélnie, miközben a Fidesz-frakciónak van hét szóvivője.

Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke az állami vezetők fenyegetésével kapcsolatban kiemelte: hiába közjogi méltóság Magyar Péter, egy politikai térben működik, aminek vannak szabályai, a lemondásra felszólított közjogi méltóságoknak pedig a következőket üzente: „Néha, amikor orrba vágnak, akkor nem zavartan mosolyogni kell, és félrelépni, hanem lekeverni egy sallert.” Meglátása szerint sokkal több lehetősége van a Fidesznek is, és a hivatalban levő és május 31-igig távozásra felszólított közjogi méltóságoknak is arra, hogy egy kicsit talán komolyabban vegyék a megbízatásukat, amit ugyanúgy kétharmados megbízatás alapján kaptak.

Fideszes választópolgárként úgy érzi: „a kommunikációs térben agyonvernek minket minden nap, mert nem csinálunk semmit.” Példaként említette, hogy a törvénytelenségekre és a magas labdákra, így Sulyok Tamás sértegetésére nem reagálnak, holott „nem lehet szabadon rohadt almával dobálni verbálisan a köztársasági elnököt”

Beszélt arról is a műsorban, hogy a választási vereség olyan mértékű volt, ami nagyon sok embernek komoly egzisztenciális problémákat okozott a közigazgatásban, a Fideszben és a nemzeti oldalon. „Éppen ezért sokan nem azon gondolkodnak, hogy miként lehetne megújítani a Fideszt, hanem hogy a jövő hónapban hogyan fizetik ki a gyerek tandíját és az egyéb számlákat”. Mint mondta, neki most lesz munkája de a legtöbbjük nem ilyen szerencsés. „A legtöbb ember, aki a mi oldalunkon volt, vagy akár ti, a sajtó, a média hátországunk, veletek mi lesz? – tette fel a kérdést.

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Több mint 55 ezer járművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között.

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

