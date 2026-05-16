Azonnali hatállyal felmentették Havasi Bertalant

Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, Havasi Bertalan helyettes államtitkár volt a Miniszterelnöki Kabinetirodában. Szombaton Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette, az intézkedés meg is jelent a Magyar Közlönyben.

A miniszterelnöki határozat rövid szövege szerint „ a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem”.

Magyar Péter szombaton a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda székhelyeként szolgáló, most a Szociális és Családügyi Minisztériumnak otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán találkozott az éppen az újságírókat körbevezető bejáráson Havasi Bertalannal, akinek a megbízatása még nem szűnt meg, szombaton is az épületben volt. A nem túl jó hangulatú párbeszédről és a miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos kijelentéseiről itt írtunk, magukról a kormányzati épületekről pedig itt lehet olvasni.