Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

Mint arról az Infostart is részletesen beszámolt, a nagyközönség előtt is megnyitott Karmelita kolostor és Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a civilek által nem látogatható Belügyminisztérium épületének sajtóbejárását vezette szombaton Magyar Péter. A miniszterelnök a kabinetiroda tetőteraszán szembe találta magát Havasi Bertalannal, Orbán Viktor volt miniszterelnök sajtófőnökével. Havasi egy nappal korábban úgy reagált Magyar végkielégítéssel kapcsolatos korábbi kijelentésére, hogy ő nem mond le az összegről, mert azt jogilag nem is tehetné meg és azért meg is dolgozott. Sőt, adott esetben perelni is hajlandó érte. (Mint ismert, a volt miniszterek és Orbán Viktor is felajánlotta a végkielégítését jótékonysági célra.) Erre a pénteki üzenetre Magyar Péter a váratlan találkozáson nem reagált, a bejárás végén azonban igen.

Akkor azt mondta, hogy állnak egy ilyen per elébe. „Azt javaslom a leköszönő miniszterelnöknek, hallva a felajánlását, hogy esetleg beszéljen Havasi »kólásdoboz« Bercivel, aki a sajtófőnöke volt, és aki államtitkári rangban volt, és közölte, hogy nem kíván lemondania több tízmillió forintos végkielégítéséről, (.) hogy állunk a pereskedés elébe” – mondta a miniszterelnök, arra kérve a „leköszönő főleltáros csapatkapitányt, hogy hasson oda a csapattagokra", mert nem szeretne ilyen pereket.

A kólásdoboz esete a váratlan találkozáson került elő. Ezt Magyar a felvétel szerint úgy kommentálta, hogy „korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot”. Havasi erre azzal válaszolt, hogy „a gatyámnál fogva kilógathatsz a zászlórúdra”. A miniszterelnök azt mondta, hogy nem tervezte ezt, mire Havasi azzal válaszolt, hogy „Nem szeretnél? Mert akkor nagyobb lenne a látvány.”

Ezután a miniszterelnök kérdezte meg Havasit, hogy megvan-e még neki Orbán Viktor kólásdoboza. (Erről a sajtófőnök egy 2012-es interjúban beszélt, elmesélve, hogy őriz egy összegyűrt kólásdobozt, mert abból ivott a miniszterelnök a dunaharaszti Coca-Cola-üzem avatásán – a szerk.). Havasi azt mondta, azt nem fogja átadni az átadás-átvételen, de a felmentési pénzből levonhatja majd Magyar. A kormányfő válaszul közölte, olyat nem fog kapni, és találkoznak a bíróságon.