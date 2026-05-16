ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 16. szombat Botond, Mózes
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szombati sajtóbejárás során a Miniszterelnöki Kabinetiroda teraszára érkező csoport összefutott Havasi Bertalannal, aki néhány keresetlen szót váltott az újságírókat többedmagával körbevezető Magyar Péterrel. A miniszterelnök később, a bejárás végén üzent Orbán Viktor volt sajtófőnökének.

Mint arról az Infostart is részletesen beszámolt, a nagyközönség előtt is megnyitott Karmelita kolostor és Miniszterelnöki Kabinetiroda, valamint a civilek által nem látogatható Belügyminisztérium épületének sajtóbejárását vezette szombaton Magyar Péter. A miniszterelnök a kabinetiroda tetőteraszán szembe találta magát Havasi Bertalannal, Orbán Viktor volt miniszterelnök sajtófőnökével. Havasi egy nappal korábban úgy reagált Magyar végkielégítéssel kapcsolatos korábbi kijelentésére, hogy ő nem mond le az összegről, mert azt jogilag nem is tehetné meg és azért meg is dolgozott. Sőt, adott esetben perelni is hajlandó érte. (Mint ismert, a volt miniszterek és Orbán Viktor is felajánlotta a végkielégítését jótékonysági célra.) Erre a pénteki üzenetre Magyar Péter a váratlan találkozáson nem reagált, a bejárás végén azonban igen.

Akkor azt mondta, hogy állnak egy ilyen per elébe. „Azt javaslom a leköszönő miniszterelnöknek, hallva a felajánlását, hogy esetleg beszéljen Havasi »kólásdoboz« Bercivel, aki a sajtófőnöke volt, és aki államtitkári rangban volt, és közölte, hogy nem kíván lemondania több tízmillió forintos végkielégítéséről, (.) hogy állunk a pereskedés elébe” – mondta a miniszterelnök, arra kérve a „leköszönő főleltáros csapatkapitányt, hogy hasson oda a csapattagokra", mert nem szeretne ilyen pereket.

A kólásdoboz esete a váratlan találkozáson került elő. Ezt Magyar a felvétel szerint úgy kommentálta, hogy „korunk Bibó Istvánja még tartja a frontot”. Havasi erre azzal válaszolt, hogy „a gatyámnál fogva kilógathatsz a zászlórúdra”. A miniszterelnök azt mondta, hogy nem tervezte ezt, mire Havasi azzal válaszolt, hogy „Nem szeretnél? Mert akkor nagyobb lenne a látvány.”

Ezután a miniszterelnök kérdezte meg Havasit, hogy megvan-e még neki Orbán Viktor kólásdoboza. (Erről a sajtófőnök egy 2012-es interjúban beszélt, elmesélve, hogy őriz egy összegyűrt kólásdobozt, mert abból ivott a miniszterelnök a dunaharaszti Coca-Cola-üzem avatásán – a szerk.). Havasi azt mondta, azt nem fogja átadni az átadás-átvételen, de a felmentési pénzből levonhatja majd Magyar. A kormányfő válaszul közölte, olyat nem fog kapni, és találkoznak a bíróságon.

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter Havasi Bertalannak: állunk a pereskedés elé

per

államtitkár

havasi bertalan

magyar péter

végkielégítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését
A Facebookon és a budai Várban található kormányzati épületek bejárásán üzent egymásnak a volt és a jelenlegi miniszterelnök.
 

Orbán Viktor is eladományozza a végkielégítését

Megnyitották a Karmelita kolostort is, Magyar Péter vezette körbe az újságírókat

Egy rendelettel 13 államtitkárt menesztettek – mutatjuk, kik és honnan távoznak

A pénzmegvonás után tárgyalna a Krausz Ferenc vezette Élvonal Alapítvány

Magyar Péter kinevezte helyettesét

Vitézy Dávid kemény üzenetet küldött a MÁV menedzsmentjének

Orbán Viktornak üzent Magyar Péter, keményen odamond

Fontos államtitkárt mutatott be Gajdos László

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés, akár perelek is érte

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

A volt miniszterelnök egy interjúban részletezte, hogy mindig a szabad, szuverén Magyarországért dolgozott. „A helyzet és a körülmények mások, de a lényeg ugyanaz: a politika nálam nem állás, hanem szolgálat” – fogalmazott a beszélgetést ajánló Facebook-bejegyzésben. Az interjúban elmondta, már zajlik az előkészítés, ősszel indulhat a munka, de előtte most még „a szelíd népénekek évei után most rock’n’roll következik”.
VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült a kegyetlen igazság: több pénzt szívnak ki a szegényebb régiókból, mint amennyi támogatás valójában érkezik

Kiderült a kegyetlen igazság: több pénzt szívnak ki a szegényebb régiókból, mint amennyi támogatás valójában érkezik

A hagyományos segélyalapú fejlesztési modellt egyre inkább egy tranzakcionálisabb, kereskedelmi és iparpolitikai logikára épülő rendszer váltja fel, miközben a nyugati donorországok – élükön az Egyesült Államokkal – visszavágják támogatásaikat – figyelmeztettek az OECD konferenciáján a szakértők. A vita középpontjában az áll már, hogy a magántőke nem tölti be automatikusan a kieső állami források helyét, különösen mivel sok afrikai, ázsiai és latin-amerikai projekt nem áll készen nemzetközi befektetések fogadására. Kínai és afrikai szakértők egyaránt amellett érveltek, hogy a fejlődő országoknak az önálló kapacitásépítésre, a helyi ipar megerősítésére és a technológiai ugrásra kell összpontosítaniuk. A konferencia egyik kulcsüzenete volt, hogy a fejlesztéspolitikának nem csupán új finanszírozási eszközökre, hanem új politikai narratívára is szüksége van, mivel a hagyományos Észak–Dél viszonyrendszer gyökeresen átalakulóban van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
MÁV-csoport: aggasztó ütemű a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedése

MÁV-csoport: aggasztó ütemű a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedése

Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

Senior IS leader killed in joint operation, US and Nigeria say

President Donald Trump said the operation eliminated "the most active terrorist in the world", Abu-Bilal al-Minuki.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 16. 13:47
Több országrészben is tekintélyes mennyiségű eső esett – térkép
2026. május 16. 12:06
Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt miniszterek döntését
×
×