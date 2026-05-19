2026. május 19. kedd
Magyar Péter miniszterelnök (b) Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófõnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával (j) beszél a sajtó számára meghirdetett bejáráson a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében, a tetõteraszon 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A főügyészséghez került a Magyar Péter elleni feljelentés

ELŐZMÉNYEK

Havasi Bertalan hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentést a miniszterelnök ellen, miután szombaton összeszólalkoztak az egykori sajtófőnök munkahelyén.

Az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője áttette a Központi Nyomozó Főügyészséghez Havasi Bertalan feljelentését, amit Magyar Péter ellen tett hivatali visszaélés bűntette miatt – írja a magyarnemzet.hu.

A felmentett helyettes államtitkár azért fordult a rendőrséghez, mert Magyar Péter szombat délelőtt utasítást adott arra, hogy Havasi Bertalant törvényes ok nélkül rendőri erővel kivezessék a minisztériumi épületéből. Ez azért hiúsult meg, mivel a feljelentő ennek hallatán önként távozott az épületből. A helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök túllépte hatáskörét, és hivatali visszaélést követett el – ismertette a feljelentés indoklását Havasi Bertalan.

Mint ismert, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott szombat délelőtt Magyar Péterrel, össze is szólalkoztak. „A két politikus között szürreális jelenet játszódott le: a kormányfőt láthatóan bosszantotta, hogy Havasi Bertalan, akit bírósággal fenyegetett meg és korunk Bibó Istvánjának titulált, nem hunyászkodott meg és visszaszólt” – fogalmaz a híroldal.

„Attól még, hogy eljátsszák a Bastille ostromát, helyettes államtitkárként leltári felelősségem van”

– közölte Havasi Bertalan.

Később kiderült, hogy Magyar Péter az incidens után Havasit rendőri erővel akarta kivezettetni az épületből, ezért az egykori sajtófőnök feljelentést tett. Ráadásul aznap este a Magyar Közlönyben már meg is jelent a határozat: Havasi Bertalant menesztették beosztásából.

Aréna

Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.
Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Két hónapja zajlik az iráni háború, és ennyi időbe telt, mire a kötvénypiac elhitte, hogy ez nem fog magától elmúlni. A múlt héten érkezett két adat fordította át a hangulatot, és innentől komoly eladási nyomás alá került a globális kötvénypiac. Mindez egy olyan helyzetben, amikor a részvénypiac már nagyon túlhúzott, a dollárral szembeni bizonytalanság aggasztó és a piac arra kiváncsi, hogy mi lesz az első lépése a korábban kamatcsökkentés mellett lobbizó amerikai jegybankelnöknek. Egy ilyen helyzetben a kötvénypiac lehet az első nagy dominó, ami leomlik, de nem az utolsó.

A vállalat szerint jelenleg is folyamatos a párbeszéd a munkavállalókkal és érdekképviseleteikkel, ugyanakkor a konkrét tárgyalási részletekre nem tért ki.

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

