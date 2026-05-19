A főügyészséghez került a Magyar Péter elleni feljelentés

Az I. kerületi rendőrkapitányság vezetője áttette a Központi Nyomozó Főügyészséghez Havasi Bertalan feljelentését, amit Magyar Péter ellen tett hivatali visszaélés bűntette miatt – írja a magyarnemzet.hu.

A felmentett helyettes államtitkár azért fordult a rendőrséghez, mert Magyar Péter szombat délelőtt utasítást adott arra, hogy Havasi Bertalant törvényes ok nélkül rendőri erővel kivezessék a minisztériumi épületéből. Ez azért hiúsult meg, mivel a feljelentő ennek hallatán önként távozott az épületből. A helyettes államtitkár szerint a miniszterelnök túllépte hatáskörét, és hivatali visszaélést követett el – ismertette a feljelentés indoklását Havasi Bertalan.

Mint ismert, Orbán Viktor volt sajtófőnöke a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán találkozott szombat délelőtt Magyar Péterrel, össze is szólalkoztak. „A két politikus között szürreális jelenet játszódott le: a kormányfőt láthatóan bosszantotta, hogy Havasi Bertalan, akit bírósággal fenyegetett meg és korunk Bibó Istvánjának titulált, nem hunyászkodott meg és visszaszólt” – fogalmaz a híroldal.

„Attól még, hogy eljátsszák a Bastille ostromát, helyettes államtitkárként leltári felelősségem van”

– közölte Havasi Bertalan.

Később kiderült, hogy Magyar Péter az incidens után Havasit rendőri erővel akarta kivezettetni az épületből, ezért az egykori sajtófőnök feljelentést tett. Ráadásul aznap este a Magyar Közlönyben már meg is jelent a határozat: Havasi Bertalant menesztették beosztásából.