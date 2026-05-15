2026. május 15. péntek Szonja, Zsófia
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth rádió óbudai stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2025. január 17-én. A kormányfő mellett sajtófőnöke, Havasi Bertalan.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Havasi Bertalan: jár a végkielégítés

Havasi Bertalan, Orbán Viktor volt sajtófőnöke azt mondta: hivatalosan nem is tudna lemondani a végkielégítéséről, amiért bérből és fizetésből élőként egyébként az elmúlt 16 év alatt megdolgozott, és adott esetben perelni is hajlandó érte.

„Én majd eldöntöm, hogy azt a pénzt, amiért megdolgoztam 16 évig, mire fordítom, mert én bérből és fizetésből éltem ugyanúgy, ahogy ön” – mondta Havasi Bertalan helyettes államtitkár, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a Telex kérdésére, amikor pénteken a Karmelitánál megkérdezték.

A búcsúpénzen kívül beszélt arról is, hogy Sulyok Tamást alkalmatlannak tartja, de helyteleníti azt is, ahogyan Magyar Péter beszél az államfővel. „Csak azt szeretném mondani, hogy ahogyan bánik a köztársasági elnökkel – akit egyébként én is alkalmatlannak tartok a pozíciójára –, így nem lehet beszélni a köztársasági elnökről. Ez szégyen. És mikor kezd el dolgozni?” Hozzátette: „Ez egy belső kritika most, mert Magyar Péter most az én főnököm.”

„Lehet, hogy a gyerekeim taníttatására. Vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom, hány év után. Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni” – fogalmazott Havasi Bertalan azzal kapcsolatban, hogy mire szánná a pénzt, amit távozása miatt kap az államtól. Mint mondta, azt még nem számolta ki, hogy a több mint 15 év helyettes államtitkári munka után pontosan mennyi búcsúpénzt kap, mondta Havasi az összegről, ami az ő esetében is hathavi bérének kifizetését jelenti. Erről ő hivatalosan nem is tudna lemondani, mondta.

Havasi Bertalan formálisan még nem távozott a pozíciójából, de már hivatalba lépett az új minisztere, Ruff Bálint, aki a Miniszterelnökséget vezeti. Amennyiben Ruff nem járul hozzá a búcsúpénze kifizetéséhez, akkor perelni is hajlandó lenne. „Akkor találkozunk a bíróságon” – mondta erről az eshetőségről.

Visszaköltözik a József nádor téri épületbe a Pénzügyminisztérium

Nincs akadálya a gördülékeny átadás-átvételnek és a közös munka gyors elindításának, függetlenül attól, hogy egy „mamut intézményből” egy tiszta profilú minisztériumot kellett létrehozni – közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter pénteken a délelőtti állományülést követően. Visszatérnek a „régi” épületükbe.
 

Nem talál magára a forint: 360 felett az euró árfolyama

Az eurót 360, a dollárt 310 forint körül jegyzik, ami mindkét devizával szemben 2,6, illetve 3,1 egységnyi elmozdulást jelent. Pénteken itthon nem várható jelentős adatközlés, a tengerentúlról pedig az áprilisi ipari termelési adat érkezik délután.

Kvíz: 40 éves a Top Gun! Mennyit tudsz a filmtörténelem kultikus pilótaiskolájáról?

40 éves a Top Gun! Repülj vissza 1986-ba a nagy Top Gun kvízzel. 10 kérdés, 10 fun fact - bizonyítsd be, hogy te vagy az égbolt igazi királya!

Trump says he 'made no commitment either way' to Xi on Taiwan

Trump said Xi Jinping had asked directly if the US would defend Taiwan, and he had responded, "I don't talk about that".

