Havasi Bertalan: jár a végkielégítés

„Én majd eldöntöm, hogy azt a pénzt, amiért megdolgoztam 16 évig, mire fordítom, mert én bérből és fizetésből éltem ugyanúgy, ahogy ön” – mondta Havasi Bertalan helyettes államtitkár, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a Telex kérdésére, amikor pénteken a Karmelitánál megkérdezték.

A búcsúpénzen kívül beszélt arról is, hogy Sulyok Tamást alkalmatlannak tartja, de helyteleníti azt is, ahogyan Magyar Péter beszél az államfővel. „Csak azt szeretném mondani, hogy ahogyan bánik a köztársasági elnökkel – akit egyébként én is alkalmatlannak tartok a pozíciójára –, így nem lehet beszélni a köztársasági elnökről. Ez szégyen. És mikor kezd el dolgozni?” Hozzátette: „Ez egy belső kritika most, mert Magyar Péter most az én főnököm.”

„Lehet, hogy a gyerekeim taníttatására. Vagy a Suzuki Vitarámon lecserélem a gumikat végre, nem tudom, hány év után. Ilyesmikre azért nem árt néha pénzt költeni” – fogalmazott Havasi Bertalan azzal kapcsolatban, hogy mire szánná a pénzt, amit távozása miatt kap az államtól. Mint mondta, azt még nem számolta ki, hogy a több mint 15 év helyettes államtitkári munka után pontosan mennyi búcsúpénzt kap, mondta Havasi az összegről, ami az ő esetében is hathavi bérének kifizetését jelenti. Erről ő hivatalosan nem is tudna lemondani, mondta.

Havasi Bertalan formálisan még nem távozott a pozíciójából, de már hivatalba lépett az új minisztere, Ruff Bálint, aki a Miniszterelnökséget vezeti. Amennyiben Ruff nem járul hozzá a búcsúpénze kifizetéséhez, akkor perelni is hajlandó lenne. „Akkor találkozunk a bíróságon” – mondta erről az eshetőségről.