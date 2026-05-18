Magyar Péter miniszterelnök (b) Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófõnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával (j) beszél a sajtó számára meghirdetett bejáráson a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda budavári épületében, a tetõteraszon 2026. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára hétfőn az I. kerületi rendőrkapitányságon feljelentést tett Magyar Péter miniszterelnök ellen hivatali visszaélés miatt.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében Havasi Bertalan azt írta: Magyar Péter a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott „törvénytelen utasítást”, hogy a Készenléti Rendőrség vezesse ki őt a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található.

Havasi Bertalan hangsúlyozta: a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás, törvényes ok nélkül, erővel akar eltávolíttatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából.

Ráadásul az állami vezetői igazolványa a felmentéséig valamennyi minisztériumhoz és közintézményhez történő belépésre feljogosította, függetlenül elnevezéstől, költözéstől – emelte ki Havasi Bertalan.

Úgy értékelt: a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét, a hatalmával való visszaélésnek, bűncselekménynek minősül.

„Felszólítom Magyar Pétert, hogy az idegrendszerét próbája meg kormányzásra alkalmas állapotban tartani, illetőleg mielőbb abba hozni” – fogalmazott a közleményben Havasi Bertalan.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére."
 

A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma

Japán a meglévő készleteiből értékesítené a Fülöp-szigeteknek a szolgálatból hamarosan kivont 88-as típusú hajóelhárító rakétarendszereit, ez lehet az ország történetének első hajóelhárítórakéta-exportja - írta a Defence Express.

Óriási pénzt vett ki a cégéből Bochkor Gábor: anyagi helyzetéről vallott a legendás rádiós

A Bochkor Gábor érdekeltségébe tartozó Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft.-ből a tulajdonos több mint 50 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.

At least six Americans exposed to Ebola during DR Congo outbreak

One of the six Americans believed to have been exposed is experiencing symptoms, according to media reports.

