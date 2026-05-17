Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter miután összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán szombaton Havasi Bertalannal, a miniszterelnök korábbi sajtósával, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havasit. A téma részben a végkielégítés ügye volt, amelyre Havasi igényt tart, lévén azért megdolgozott – közölte pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerint állnak egy ilyen per elébe, bár jobban örülne, ha erre nem kerülne sor, hiszen elfogadták a volt kormánytagok és Orbán Viktor távozott miniszterelnök felajánlását is.

Tuzson Bence korábbi igazságügyminiszter azután a Facebookon kiemelte, hogy a rendelkezés szövegezésébe hiba csúszhatott: a Közlöny szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Mivel ilyen miniszter már nincs, ez csak úgy lenne lehetséges, ha ezt még Rogán Antal javasolta volna” – írta, megjegyezve, hogy szerinte ő nem tett ilyet, de ha igen, azon meglepődne.

A miniszterelnök a Facebookon a döntéssel kapcsolatban egyebek között azt jegyezte meg, hogy Havasi ezt a fent említett párbeszédben maga kérte.

A volt sajtófőnök is megszólalt a történtek kapcsán. Egyrészt arról írt, hogy a fideszesek ne szégyelljék, hogy kire szavaztak, másrészt arról, hogy mindez kicsinyes viselkedés Magyar Péter miniszterelnöktől.

A Magyar Nemzet hasábjain megjelent közleményében pedig Havasi Bertalan azt írta: „Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot. Máris. Pedig még el se kezdett kormányozni, leragadt a pojácáskodásnál. Hát, az se megy már annyira jól. Nem, Peti, nem voltam államtitkár. De most már Te is tudod, mert aláírtad a felmentésemet, és oda volt írva, remélem, elolvastad legalább: helyettes államtitkár. Az, tudod, egy közigazgatási pozíció” – fogalmazott. Ő is megemlítette a Rogán Antal-féle kabinetirodával kapcsolatos tévedést, valamint közölte, hogy nincs tízmilliárdos végkielégítése.

„Nem több tízmillióról van szó, hanem a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forintos fizetésem hathavi összegéről. Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni” – írta.