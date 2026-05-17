2026. május 17. vasárnap Paszkál
Tuzson Bence igazságügyi miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2025. november 4-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Havasi Bertalan szerint sem sikerült jól a felmentése

Infostart

Tuzson Bence korábbi igazságügyminiszter is felhívta a figyelmet a szövegezésre.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Magyar Péter miután összetalálkozott a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó Dísz téri épület tetőteraszán szombaton Havasi Bertalannal, a miniszterelnök korábbi sajtósával, és feszült hangulatú szóváltást folytatott vele, délután felmentette a helyettes államtitkári pozícióban dolgozó Havasit. A téma részben a végkielégítés ügye volt, amelyre Havasi igényt tart, lévén azért megdolgozott – közölte pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerint állnak egy ilyen per elébe, bár jobban örülne, ha erre nem kerülne sor, hiszen elfogadták a volt kormánytagok és Orbán Viktor távozott miniszterelnök felajánlását is.

Tuzson Bence korábbi igazságügyminiszter azután a Facebookon kiemelte, hogy a rendelkezés szövegezésébe hiba csúszhatott: a Közlöny szerint „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter volt a kezdeményező. Mivel ilyen miniszter már nincs, ez csak úgy lenne lehetséges, ha ezt még Rogán Antal javasolta volna” – írta, megjegyezve, hogy szerinte ő nem tett ilyet, de ha igen, azon meglepődne.

A miniszterelnök a Facebookon a döntéssel kapcsolatban egyebek között azt jegyezte meg, hogy Havasi ezt a fent említett párbeszédben maga kérte.

A volt sajtófőnök is megszólalt a történtek kapcsán. Egyrészt arról írt, hogy a fideszesek ne szégyelljék, hogy kire szavaztak, másrészt arról, hogy mindez kicsinyes viselkedés Magyar Péter miniszterelnöktől.

A Magyar Nemzet hasábjain megjelent közleményében pedig Havasi Bertalan azt írta: „Magyar Péter idegei felmondták a szolgálatot. Máris. Pedig még el se kezdett kormányozni, leragadt a pojácáskodásnál. Hát, az se megy már annyira jól. Nem, Peti, nem voltam államtitkár. De most már Te is tudod, mert aláírtad a felmentésemet, és oda volt írva, remélem, elolvastad legalább: helyettes államtitkár. Az, tudod, egy közigazgatási pozíció” – fogalmazott. Ő is megemlítette a Rogán Antal-féle kabinetirodával kapcsolatos tévedést, valamint közölte, hogy nincs tízmilliárdos végkielégítése.

„Nem több tízmillióról van szó, hanem a családi adókedvezménnyel együtt 1,3 millió forintos fizetésem hathavi összegéről. Amit, Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni” – írta.

Ásványkincs-motor – miért nem egyenértékű minden dollárnyi GDP?
Egyes országokban a gazdaság motorja nem a gyárakban vagy az irodákban működik, hanem mélyen a föld alatt. Olaj, gáz vagy ritkafémek termelik meg a GDP jelentős részét, gyakran anélkül, hogy széles társadalmi teljesítmény állna mögöttük. Ez alapjaiban torzítja az országok közötti összehasonlítást. De mit jelent ez egy olyan ország számára, mint Magyarország, ahol ilyen kincsek nincsenek?
Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.
 

Hogyan lehetne oldani a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre fennálló merevségét és lazaságát?

Jelenleg a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre merev és laza. Merev, mert 2012 óta főszabályként tilos az általános nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdíjba vonulni. Laza, mert 2011 óta azok a nők, akik az általános (másképp: irányadó) korhatár alatt összegyűjtöttek 40 éves jogviszonyt (nagy részben szolgálati idő, de például a felsőoktatási évek nem számítanak), levonás nélkül nyugdíjba vonulhatnak. A laza korhatár olyan népszerű, hogy legtöbben a merevséget is a lazaság kiterjesztésével oldanák. Holott ismert és más országokban bevált a rugalmas (másképp: változó) korhatár rendszere: az általános korhatár elérése előtt 2–3 évvel, akár 20 évnyi szolgálati idővel, előrehozott nyugdíjjal nyugdíjba lehet menni, csak le kell nyelni az előrehozott időszakért az évi 4–6 százalékos máluszt. A cikk első felében összehasonlítom a két rendszert, majd egy elméleti átmenetet mutatok be a merev/laza és a rugalmas korhatár között. Végül gyakorlati javaslatot teszek egy hatéves átmenetre a merev/laza rendszerből a rugalmasra.

Kettészakad az ország időjárása: miközben durva zivatarok tombolnak, máshol berobban a meleg

Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.

Bangaranga! Bulgaria wins Eurovision - but UK comes last

Bulgarian singer Dara is a surprise winner beating Israel in second place, while the UK's Look Mum No Computer gets just one point.

