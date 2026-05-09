Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

A választáson győztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők.

Magyar Péter ezután esküt tett az Országgyűlésben.

Életrajz

1981. március 16-án született Budapesten. 1998-ban kezdte meg jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Bölcsészettudományi Karán, ahol 2003-ban szerzett diplomát, közben 2002-ben az Erasmus-program keretében a berlini Humboldt Egyetem hallgatója volt.

Szakmai pályafutását fogalmazóként a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd jogi szakvizsgáinak letétele után ügyvédként multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait segítette társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen.

2009-ben Brüsszelbe költözött feleségével, Varga Judittal, aki Áder János akkori fideszes EP-képviselő (2012-2022 között államfő) egyik politikai tanácsadója lett. 2010-től uniós joggal foglalkozó munkatárs volt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. 2011-ben a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez. 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

2018-tól a Magyar Fejlesztési Bank európai uniós jogi igazgatóságát vezette; 2019-2022 között a Diákhitel Központ vezérigazgatója, majd a Good Farming Kft. ügyvezető igazgatója volt.

Tagja volt a többi között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Volánbusz Zrt. igazgatóságának, az MKB Bank Nyrt. (2023-tól az MBH Bank Nyrt.) felügyelőbizottságának. 2024 februárjában bejelentette, hogy lemond ezekről a posztokról, miután korábbi felesége, Varga Judit (2019-2023 között igazságügyi miniszter) a Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy miatt távozott a közéletből, ezután nagy visszhangot keltő, milliós nézettséget elérő interjút adott a Partizán YouTube-csatornának.

2024. március 15-én bejelentette a Talpra Magyarok Közössége mozgalom elindulását, és pártalapítási szándékát. 2024 áprilisában csatlakozott a 2020-ban bejegyzett Tisztelet és Szabadság Párthoz (Tisza Párt), amelynek alelnöke lett, majd július 22-én a párt elnökévé választották.

A 2024. június 9-i európai parlamenti választásokon a Tisza Párt képviselőjeként szerzett mandátumot, július 23-án az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnökévé választották.

A Tisza Párt 2026 februárjában egyhangú döntéssel a párt országos listavezetőjének és miniszterelnök-jelöltjének választotta meg az áprilisi országgyűlési választásokra.

A Tisza Párt a 2026. április 12-i parlamenti választáson 141 mandátummal kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, ezt követően április 15-én, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetése után Magyar Péter bejelentette, hogy az államfő őt bízta meg kormányalakítással.

