Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben 2026. május 9-én.
Nyitókép: Országgyűlés / YouTube

Magyar Péter Magyarország új miniszterelnöke

A Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők. Hosszú út ér véget és kezdődik most egy másik.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

A választáson győztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők.

Magyar Péter ezután esküt tett az Országgyűlésben.

Életrajz

1981. március 16-án született Budapesten. 1998-ban kezdte meg jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi és Bölcsészettudományi Karán, ahol 2003-ban szerzett diplomát, közben 2002-ben az Erasmus-program keretében a berlini Humboldt Egyetem hallgatója volt.

Szakmai pályafutását fogalmazóként a Fővárosi Bíróságon kezdte, majd jogi szakvizsgáinak letétele után ügyvédként multinacionális vállalatok magyarországi beruházásait segítette társasági, kereskedelmi és versenyjogi területen.

2009-ben Brüsszelbe költözött feleségével, Varga Judittal, aki Áder János akkori fideszes EP-képviselő (2012-2022 között államfő) egyik politikai tanácsadója lett. 2010-től uniós joggal foglalkozó munkatárs volt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. 2011-ben a magyar uniós elnökség során szakdiplomataként csatlakozott Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletéhez. 2015-től a Miniszterelnökség csoportvezető diplomatájaként a magyar kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt.

2018-tól a Magyar Fejlesztési Bank európai uniós jogi igazgatóságát vezette; 2019-2022 között a Diákhitel Központ vezérigazgatója, majd a Good Farming Kft. ügyvezető igazgatója volt.

Tagja volt a többi között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Volánbusz Zrt. igazgatóságának, az MKB Bank Nyrt. (2023-tól az MBH Bank Nyrt.) felügyelőbizottságának. 2024 februárjában bejelentette, hogy lemond ezekről a posztokról, miután korábbi felesége, Varga Judit (2019-2023 között igazságügyi miniszter) a Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához vezető kegyelmi ügy miatt távozott a közéletből, ezután nagy visszhangot keltő, milliós nézettséget elérő interjút adott a Partizán YouTube-csatornának.

2024. március 15-én bejelentette a Talpra Magyarok Közössége mozgalom elindulását, és pártalapítási szándékát. 2024 áprilisában csatlakozott a 2020-ban bejegyzett Tisztelet és Szabadság Párthoz (Tisza Párt), amelynek alelnöke lett, majd július 22-én a párt elnökévé választották.

A 2024. június 9-i európai parlamenti választásokon a Tisza Párt képviselőjeként szerzett mandátumot, július 23-án az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottságának alelnökévé választották.

A Tisza Párt 2026 februárjában egyhangú döntéssel a párt országos listavezetőjének és miniszterelnök-jelöltjének választotta meg az áprilisi országgyűlési választásokra.

A Tisza Párt a 2026. április 12-i parlamenti választáson 141 mandátummal kétharmados többséget szerzett az Országgyűlésben, ezt követően április 15-én, Sulyok Tamás köztársasági elnökkel folytatott egyeztetése után Magyar Péter bejelentette, hogy az államfő őt bízta meg kormányalakítással.

Cikkünk frissül.

Barna medvét (Ursus arctos) láttak az Aggteleki Nemzet Park déli részén, Égerszög település külterületén, egy szórón, szombat reggel – közölte a nemzeti park közösségi oldalán.

Járattörlésekre, kapacitáscsökkentésre és dráguló repülőjegyekre figyelmeztetnek a kerozinellátás bizonytalanságai és az üzemanyagárak megugrása miatt.

The Russian leader used his annual speech to justify his so-called special military operation in Ukraine.

