Lovász László lemondott a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni – közölte távozása okáról a hvg.hu-val az MTA egykori elnöke. A lap szerint Lovász László április 30-án levélben mondott le a HUN-REN kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagságáról.

A testület tizenhárom nemzetközileg elismert, főként külföldi tudósból áll, akiket Gulyás Balázs HUN-REN-elnök kért fel arra, hogy javaslataikkal és véleményükkel támogassák az irányító testület munkáját a hálózat kutatási stratégiájának fejlesztésében, valamint a nemzetközi beágyazottságának érdekében.

Lovász László azt közölte, hogy 2015-ben, amikor Gulyás Balázs felkérte a részvételre, hitt benne, hogy tanácsaival szolgálni tudja a magyar tudomány ügyét a HUN-REN új szervezetének bejegyzése után.

„Most kiléptem, mert a HUN-REN felsővezetői az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni” – írta.