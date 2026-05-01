2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
A magyar tudomány kategóriában Prima Primissima Díjra jelölt Lovász László Széchenyi-nagydíjas matematikus Budapesten, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben 2022. november 3-án.
Nyitókép: MTI/Czimbal Gyula

Lovász László lemondott a HUN-REN tudományos tanácsadó testületi tagságáról

Infostart

Hitt abban, hogy tanácsaival segíteni tudja a szervezetet, most azonban kilépett a testületből.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat felsővezetői számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tud azonosulni – közölte távozása okáról a hvg.hu-val az MTA egykori elnöke. A lap szerint Lovász László április 30-án levélben mondott le a HUN-REN kutatóhálózat Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület tagságáról.

A testület tizenhárom nemzetközileg elismert, főként külföldi tudósból áll, akiket Gulyás Balázs HUN-REN-elnök kért fel arra, hogy javaslataikkal és véleményükkel támogassák az irányító testület munkáját a hálózat kutatási stratégiájának fejlesztésében, valamint a nemzetközi beágyazottságának érdekében.

Lovász László azt közölte, hogy 2015-ben, amikor Gulyás Balázs felkérte a részvételre, hitt benne, hogy tanácsaival szolgálni tudja a magyar tudomány ügyét a HUN-REN új szervezetének bejegyzése után.

„Most kiléptem, mert a HUN-REN felsővezetői az utóbbi időszakban számos olyan kijelentést tettek, amelyekkel nem tudok azonosulni” – írta.

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

Új hatóság létrehozását jelentette be Gajdos László

A Tisza-kormány leendő élő környezetért felelős minisztere írt a részletekről.
 

Vázolta elképzeléseit a Tisza-kormány leendő tudományos és technológiai minisztere

Százmilliós támogatást utal vissza a Tisza Párt

A két kulcsminisztérium leendő vezetőjét is bemutatta Magyar Péter

Nagy lépést tett a Tisza Párt

Négy elnököt is adhat a Fidesz-frakció, Szentkirályi Alexandra is fontos bizottság élére kerül

Összeállnak a techcégek az amerikai hadsereggel

Összeállnak a techcégek az amerikai hadsereggel

A Pentagon bejelentette, hogy hét vezető technológiai vállalattal kötött megállapodást a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásának felgyorsítása érdekében.

Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek

Egy éven belül már a harmadik választást tartják júniusban ebben az európai országban: brutális válságba kerültek

Man appears in court charged with attempted murder of two Jewish men

Man appears in court charged with attempted murder of two Jewish men

Essa Suleiman, 45, is also accused of attempting to murder a third man on the same day.

