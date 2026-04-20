Magyar Péter bejelenti hét miniszter nevét az új Tisza-kormányban – frissülő cikk!

Hétfőn megtartotta első ülését a kétharmados többséggel, a 141 parlamenti képviselővel rendelkező Tisza Párt országgyűlési frakciója. A Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője van, az alkotmányozáshoz 133 képviselőre van szükség.
A frakcióülés után Magyar Péter megerősítette: a Tisza Párt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, az Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest jelölik. Mint mondta, jelölésük „emberi, politikai és szakmai garancia lesz rá, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi szakmai és politikai vitákra kerül majd sor.”
Magyar Péter közölte: mindkettőjük jelölését egyhangúlag támogatta a Tisza-frakció.
A következő kormányfő azt is bejelentette:
a miniszterelnök mellett 16 miniszter lesz a jövendő Tisza-kormányban.
Magyar Péter 14.30-kor kezdődő sajtótájékoztatóján hét miniszter nevét jelenti be. Azt is közölte: a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és újabb kormánytagok nevét ismerteti majd.
Külügyminiszter:
Pénzügyminiszter:
Gazdasági és energetikai miniszter:
Egészségügyi miniszter:
Honvédelmi miniszter:
Élő környezetért felelős miniszter:
Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter: