2026. április 20. hétfő Tivadar
Bujdosó Andrea, Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter bejelenti hét miniszter nevét az új Tisza-kormányban – frissülő cikk!

Infostart

Megtartotta első parlamenti frakcióülését a Tisza Párt, és Magyar Péter jövendő miniszterelnök bejelentette: Bujdosó Andreát, a fővárosi frakcióvezetőt jelölik új országgyűlési frakcióvezetőnek, és Forsthoffer Ágnest, a párt egyik alelnökét az Országgyűlés elnökének. Ezután kora délutáni sajtótájékoztatóján Magyar Péter bejelenti jövendő kormánya tagjai közül hét miniszter nevét is. Cikkünk frissül!

Hétfőn megtartotta első ülését a kétharmados többséggel, a 141 parlamenti képviselővel rendelkező Tisza Párt országgyűlési frakciója. A Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője van, az alkotmányozáshoz 133 képviselőre van szükség.

A frakcióülés után Magyar Péter megerősítette: a Tisza Párt frakcióvezetője Bujdosó Andrea lesz, az Országgyűlés elnökének pedig Forsthoffer Ágnest jelölik. Mint mondta, jelölésük „emberi, politikai és szakmai garancia lesz rá, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi szakmai és politikai vitákra kerül majd sor.”

Magyar Péter közölte: mindkettőjük jelölését egyhangúlag támogatta a Tisza-frakció.

A következő kormányfő azt is bejelentette:

a miniszterelnök mellett 16 miniszter lesz a jövendő Tisza-kormányban.

Cikkünk frissül!

Magyar Péter 14.30-kor kezdődő sajtótájékoztatóján hét miniszter nevét jelenti be. Azt is közölte: a héten folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat, és újabb kormánytagok nevét ismerteti majd.

Magyar Péter a következő minisztereket biztosan bejelenti, amint megnevezi kormánya tagjait, rögtön frissítjük cikkünket.

Külügyminiszter:

Pénzügyminiszter:

Gazdasági és energetikai miniszter:

Egészségügyi miniszter:

Honvédelmi miniszter:

Élő környezetért felelős miniszter:

Agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter:

Teljesen leállítja a kormány a népszerű otthonfelújítási programot, már a leghátrányosabb régiókban is

Keretkimerülés miatt teljesen felfüggeszti a kormány az uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási program igénylését, most már a leghátrányosabb helyzetű régiókban is. Utoljára április 23-án, csütörtökön lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon. Múlt héten Budapesten és hét fejlettebb vármegyében függesztették fel a programot.

Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa

Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben

Tehran says 'no plans' for new talks after US seizes Iranian cargo ship

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, the US navy "blew a hole" in its engine room. The US has released footage of the attack.

2026. április 20. 14:19
Egyhangúlag támogatta a Tisza-frakció Bujdosó Andrea és Forsthoffer Ágnes jelölését
2026. április 20. 13:44
Csúnya eset a Szép Juhászné úton – képek
