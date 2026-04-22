9 százalék lesz a minimálbér személyi jövedelemadója – a nap legfontosabb hírei

Megérkeztek Ukrajnába a Barátság vezetéken az újraindulás utáni első kőolajszállítmányok - közölte a Mol. Magyarországra és Szlovákiába legkésőbb holnapra várható az olaj. A szakaszt üzemeltető ukrajnai vállalat értesítése alapján szerda délben Ukrajnában megkezdődött a kőolaj fogadása Fehéroroszország felől a vezetékrendszeren. Eközben az ásványolaj szövetség szakmai egyeztetést kezdeményezett az üzemanyagellátás és az árak kezelése érdekében.

Jóváhagyták az Ukrajnának szóló hitelt a tagországok uniós nagykövetei – erősítette meg a ciprusi EU-elnökség. A tagországok jóváhagyták az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot is. A 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot eddig Magyarország és Szlovákia blokkolta, mert egy februári orosz támadás után az ukránok nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket.

Kilenc százalék lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó - közölte a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István azt írta, a Tisza párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Az intézkedéssel évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében.

Az éves hiánycél 62,8 százalékára nőtt az államháztartás hiánya március végéig. A Nemzetgazdasági Minisztérium azt közölte, a hiány 3420 milliárd forint volt. A kiadások elérték a csaknem 14 ezer milliárd forintot, 18,8 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakát.

Lőrincz Viktóriát kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A politikus a Somogy 1-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot. Ruff Bálint lesz az új kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere. Ő úgy nyilatkozott, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítása lesz a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter egyik első feladata, és a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat.

Megalapozatlannak tartja az őt ért vádakat a volt jegybankelnök. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írja, hogy az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljeskörűen hozzájárul.

Az északmacedón ellenzék szerint szerb és magyar útlevele is van a Magyarországon menedékjogot kapott Nikola Gruevszki volt kormányfőnek, akit hivatali visszaélés miatt két év letöltendő börtönre ítéltek. A baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség szerint ha az információ igaz, akkor egyértelmű, hogy a korábbi miniszterelnököt Aleksandar Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök segítették.

A napokban érkezik a termelőkhöz a tavalyi tavaszi fagykár miatt igényelt rendkívüli támogatás. Az Agrárminisztérium azt közölte: a Mezőgazdasági Válságtartalékból 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnyi pénzügyi segítség érkezhet az érintett gazdákhoz.

Leállítja a termelést jászberényi gyárában az Electrolux. Az üzem év végére tervezett bezárása mintegy 600 munkatársat érint. A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták.

Tűz volt az iváncsai akkumulátorgyárban hétfő este, több dolgozó füstmérgezés gyanújával kórházba került – írta közösségi oldalán Nagy Ervin, a térség megválasztott parlamenti képviselője. A bejegyzés szerint az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett a Tisza politikusához azzal kapcsolatban, hogy a SK On Hungary Kft. vezetése nem minden esetben tartja be a munkavédelmi előírásokat.

Budapest kész tervekkel rendelkezik az uniós források felhasználására – erősítette meg a Föld Napja konferencián a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros az elmúlt években az uniós kohéziós forrásokra alapozva összesen 300 milliárd forintnyi beruházást igénylő városfejlesztési terveket dolgozott ki, amelyek - a források megnyílása esetén - készen állnak a megvalósításra

Rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a múlt heti lottó telitalálatosok ügyében a Szerencsejáték Zrt. A választások utáni héten a skandináv, az ötös- és a hatos lottón, valamint a Jokeren is elvitték a főnyereményt. Ezután a közösségi médiában és sajtóban is felmerült, hogy ez nem pusztán véletlen kérdése volt.

Kivárnak a charter-járatok megrendeléseivel a magyar utazási irodák, bíznak abban, hogy az üzemanyagellátás helyzete nyárra rendeződik. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szóvivője szerint a nyaraló-járatok jellemzően júniusban indulnak be, így május vége felé lehet hitelesebb képet kapni arról, hogy lesznek-e lemondások, összevonások.

Májustól nem a Barátság vezetéken megy a kazah olaj Németországba – erősítette meg a sajtóértesüléseket az orosz miniszterelnök-helyettes újságíróknak. A kazah olajat Fehéroroszország területén keresztül szállítják egy lengyelországi olajátadó állomásig, ahonnan németországi olajfinomítóba viszik tovább.

Meghosszabbítja a tűzszünetet az Egyesült Államok Iránnal - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közlése szerint a döntést Pakisztán kérésére hozták meg, hogy az iráni kormány erős megosztottsága miatt, időt adjanak a tárgyalások folytatására.

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják az iráni kikötőket. Az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en azt írta, a teljes tűzszünetnek az iráni konfliktusban csak akkor van értelme, ha azt nem sértik meg az Iszlám Köztársaság kikötőinek amerikai tengeri blokádjával.

Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral ankarai találkozójukon. Recep Tayyip Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában.

Törökországban a legnagyobb ellenzéki párt újabb politikusait vették őrizetbe. Az egyik isztambuli kerület polgármestere és további 18 személy, köztük több alpolgármester ellen vesztegetés vádjával adtak ki elfogatóparancsot a hatóságok. Összesen így már 21 ellenzéki polgármester van vizsgálati fogságban.

Megvonná a Velencei Biennálénak nyújtott támogatást az Európai Unió Oroszország részvétele miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője azt közölte: nem nyújtanak forrásokat, ha ismét megnyílna a kiállítás orosz pavilonja. A Velencei Biennálé Alapítvány vezetője azzal érvelt, hogy a Biennálé százharminc éves története az autonómiáról szól.

Moldovában 19 év börtönre ítélték az évszázad lopásával vádolt milliárdost. Az egykor nagy politikai befolyással is rendelkező üzletembert bíróság minden vádpontban, bűnszervezet alapításában, pénzmosásban és csalásban is bűnösnek mondta ki. A szabadságvesztés mellett 60 millió dollárnak megfelelő vagyonelkobzásra is ítélték.