Electrolux, Jászberény – vége

A választás óta felgyorsultak az események: még csak szerda van, de a Tisza Párt már számos fontos bejelentést tett a héten. Egyik ilyen, hogy Magyar Péter hétfőn bemutatta leendő kormánya első hét miniszterét – köztük Hegedűs Zsoltot egészségügyi miniszterként –, és jelezte, hogy a 141 fős Tisza-frakció vezetésére Bujdosó Andreát jelöli. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki. A leendő miniszterelnök azt is hangsúlyozta: az uniós források megszerzése érdekében Magyarország csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és erősítenék a bíróságok, a média és az akadémiai szféra függetlenségét. Cikkünk folyamatosan frissül a szerdai közéleti hírekkel.