Kapitány István
Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Kilenc százalék lesz a minimálbér után fizetendő személyi jövedelemadó – közölte Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebookon.

„A Tisza Párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében” – írta Kapitány István.

„Mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy

  • 420 ezer forintos bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban,
  • 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg
  • 625 ezernél évi 60 ezer forint”

– közölte a jövendő miniszter.

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a leendő miniszterelnök nyitottan állt az iskolaigazgatókhoz a keddi egyeztetésen. Horváth Péter, aki egyben a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatója, és ott volt a megbeszélésen, azt mondta, nem tettek javaslatot az oktatási miniszter személyére, de bízik benne, hogy a leendő tárcavezető kikéri a szakma véleményét, és a tanulókat helyezi a középpontba.
 

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Amíg fenntartják a védett árat, addig kialakulhat üzemanyaghiány Magyarországon – mondta az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: Európa még nem igazán érzi a Hormuzi-szoros lezárásának hatását, de ez hamar megváltozhat.
 

Légi közlekedés: a Lufthansa kezdi a „vérengzést”, rengeteg nyári járatot töröltek

Az orosz olaj sem lesz elég a magyarországi olajpiaci egyensúlyhoz

Megüzenték az Egyesült Államoknak: ezen az egyetlen feltételen múlik a béke, különben zárva marad Hormuz

Megüzenték az Egyesült Államoknak: ezen az egyetlen feltételen múlik a béke, különben zárva marad Hormuz

Irán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost, amíg az amerikaiak blokkolják kikötőit - közölte az ország főtárgyalója és parlamenti elnöke az X-en szerdán.

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

