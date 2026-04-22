Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

„A Tisza Párt egyik legfontosabb célja, hogy hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikával letörje az inflációt és méltányosabbá tegye az adórendszert. Ennek egyik első lépése, hogy a minimálbér után csak 9 százalék lesz a személyi jövedelemadó, így évente több mint 240 ezer forinttal több marad a kevesebbet keresők zsebében” – írta Kapitány István.
„Mindenki, aki a mediánbér alatt keres – jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig –, szintén kevesebb személyi jövedelemadót fog fizetni. Egy
- 420 ezer forintos bruttó bérnél évi 180 ezer forint marad majd pluszban,
- 500 ezernél körülbelül évi 120 ezer, míg
- 625 ezernél évi 60 ezer forint”
– közölte a jövendő miniszter.