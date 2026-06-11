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Egy panelház Kubában, Havannában, egy hatalmas Che Guevara emlékművel az oldalán.
Nyitókép: Unsplash

Megfenyegette Kubát az amerikai hadügyminiszter

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadügyminisztere, Pete Hegseth a kubai Guantánamo-öbölben működő amerikai haditengerészeti támaszponton tett látogatásán figyelmeztette Havannát, hogy ne próbáljon olyan fegyverrendszerekhez hozzájutni, amelyek elérhetik az Egyesült Államok területét vagy a guantánamói bázist.

Pete Hegseth a katonák előtt kijelentette: Kuba olyan konfrontációt kockáztatna, amelyet nem tudna elviselni, ha ilyen fegyvereket szerezne be. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonai képességeihez egyetlen ország sem mérhető.

A miniszter ugyanakkor azt mondta, Washington továbbra is reméli, hogy a jövőben javulhatnak a kapcsolatok a kubai vezetéssel. Kijelentette: a végső döntések Donald Trump és a kubai vezetés kezében vannak, de a védelmi tárca minden lehetséges forgatókönyvre felkészül.

A látogatásra az amerikai-kubai feszültség erősödése közepette került sor. Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térségért felelős amerikai katonai parancsnok, Francis Donovan is felkereste a guantánamói támaszpontot, míg májusban John Ratcliffe tett ritka látogatást Havannában.

A kubai vezetés többször visszautasította a katonai nyomásgyakorlást. Bruno Rodríguez Parrilla korábban arra figyelmeztetett, hogy egy esetleges amerikai katonai beavatkozás „vérfürdőhöz” vezetne, amelyben kubaiak és amerikaiak ezrei veszíthetnék életüket.

A Trump-kormányzat az elmúlt hónapokban fokozta a nyomást a szigetországra új szankciókkal és az energiaszállításokat érintő intézkedésekkel. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kubai gazdasági és társadalmi instabilitás új migrációs hullámot idézhet elő az Egyesült Államok felé.

A Guantánamo-öbölben található amerikai támaszpont Kuba délkeleti részén fekszik, és 1903 óta áll amerikai ellenőrzés alatt egy vitatott bérleti megállapodás alapján. Havanna a kubai forradalom 1959-es győzelme óta érvénytelennek tekinti a megállapodást. A támaszponton a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően az Egyesült Államok nemzetközi vitákat kiváltó fogolytábort is létrehozott.

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Kezdőlap    Külföld    Megfenyegette Kubát az amerikai hadügyminiszter

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