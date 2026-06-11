Iráni háború: súlyos légicsapások mindkét oldalon

A CENTCOM közlése szerint a művelet lezárult, ugyanakkor az amerikai haderő továbbra is fokozott készültségben marad. Donald Trump amerikai elnök szerdán este szintén azt jelezte, hogy a támadások rövid időn belül véget érnek, ugyanakkor további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal.

Az iráni Forradalmi Gárda az amerikai offenzívára válaszul 18 amerikai célpont elleni támadásról számolt be. Teherán szerint két kuvaiti és egy bahreini amerikai légibázist, valamint az amerikai haditengerészet bahreini regionális parancsnokságát vették célba drónokkal. Kuvait és Bahrein légvédelmi készültséget rendelt el, de a támadások eredményét független források nem erősítették meg.

Az iráni állami média több robbanásról is beszámolt Teherán térségében, Karadzs és Varamin közelében. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos magyarázatot az incidensek okáról.

A Reuters szerint Katar közvetítői küldöttsége időközben Teheránba érkezett, ami arra utal, hogy a katonai eszkalációval párhuzamosan folytatódnak a diplomáciai erőfeszítések is a konfliktus rendezésére.