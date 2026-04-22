2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergelynek kész tervei vannak az uniós források felhasználására

Infostart / MTI

A főváros az elmúlt években az uniós kohéziós forrásokra alapozva összesen 300 milliárd forintnyi beruházást igénylő városfejlesztési terveket dolgozott ki, amelyek – a források megnyílása esetén – készen állnak a megvalósításra – jelentette ki Karácsony Gergely a II. fővárosi Föld napja konferencián szerdán Budapesten.

A mostani helyzet történelmi lehetőséget jelent Magyarország és a Budapest előtt, ezért drukkolnak az új kormánynak, hogy Magyarország meg tudja szerezni az uniós forrásokat, illetve a tervekkel segíti azok felhasználását, vagyis a források elköltésére is vannak kiváló ötleteik – közölte a főpolgármester.

Amennyiben az elképzeléseik, a környezetvédelmi, zöldítési programok a következő években sikeresen megvalósulnak, a főváros megpályázhatja, hogy 2029-ben Budapest legyen Európa zöld fővárosa – jegyezte meg.

A főpolgármester közlése szerint európai viszonylatban Budapest az a város, amely a legnagyobb mértékben veszítette el a lakosságát, a történelmi belváros például az elmúlt fél évszázadban a korábban ott élők felét elvesztette, ezért egy olyan várost kívánnak teremteni, amely megtart. A nemzetközi példák pedig, így a bécsi azt mutatja, hogy az életminőség javításával nem csak fenntartható, de gyarapítható is a lakosságszám – fűzte hozzá.

Ehhez – folytatta – a többi között az kell, hogy megvalósítsák a „közelség forradalmát”, vagyis azt, hogy a közszolgáltatások maximum 15 perc utazással mindenki számára elérhetővé váljanak, csökkentve ezzel az ingázást. Ez pedig úgy valósítható meg, hogy a város „kisvárosok” szövetéből áll össze – jelezte.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a 300 milliárd forint értékű fejlesztési terveik között 178 milliárd forintot igényel a közlekedés, 50 milliárd forintot a közterületek fejlesztése, 38 milliárd forintot az árvízvédelem és a szennyvízkezelés, illetve 34 milliárd forint értékben dolgoztak ki esélyteremtő, a lakhatást és a szociális ellátást segítő projekteket.

Ezek a programok a főváros, a kormány és az Európai Bizottság megállapodása alapján bekerültek az uniós operatív programokba, azonban a források befagyasztása miatt a megvalósításuk az elmúlt két évben megállt, így csupán a 18 százalékuk esetében rendelkeznek támogatási szerződéssel – mutatott rá.

A főpolgármester azt reméli, hogy a következő időszakban a kohéziós források mellett megnyílnak a helyreállítási alap forrásai is Magyarország számára.

Karácsony Gergely a közlekedési fejlesztési tervek között említette a budai, illetve a pesti fonódó villamosvonalakat, ehhez kapcsolódóan a Bajcsy-Zsilinszky út és a Lehel tér „humanizálását”, a Nyugati tér teljes újjáépítését, a felüljáró lebontását. A CAF-villamosok beszerzésére megkötötték a támogatási szerződést és a Budapesti Közlekedési Központ lezárt közbeszerzéssel rendelkezik 160 trolibuszra, illetve elindították egy elektromosbusz-flotta beszerzésének előkészítését is – sorolta.

A főpolgármester a továbbiakban történelmi léptékű programnak nevezte Rákosrendező fejlesztését, amelyhez a helyreállítási alap forrásait kívánják felhasználni, illetve elindulhat egy 50 milliárd forint értékű városi zöldítési program. Ennek keretében a pesti alsó rakpart és a Városháza park fejlesztési tervei elkészültek, zajlik a Nagykörút megújításának tervezése, illetve tizenkét kerületben 23 projektet jelent az Egészséges utcák program.

Ugyanakkor a helyreállítási alap forrásaiból kívánnak elindítani egy társasházi és panelfelújítási programot is, amely minden szempontból kívánatos volna. Ugyanis – a leköszönő kormányon kívül – mindenki tudta, hogy ennek prioritást kellene adni – jegyezte meg Karácsony Gergely.

A tanácskozáson klímavédelemmel, városi mobilitással, vízkezeléssel és várostervezéssel foglalkozó szakemberek tartottak előadásokat.

föld napja

uniós pénz

karácsony gergely

Megszólalt Ruff Bálint miniszterjelölt: kinyitjuk az ügynökaktákat és elindul a vagyonvisszaszerzés

Megszólalt Ruff Bálint miniszterjelölt: kinyitjuk az ügynökaktákat és elindul a vagyonvisszaszerzés

Az ügynökakták megnyitása, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítása, a riogató, megfélemlítő hirdetések kitiltása - többek között ezeket nevezte meg első feladatoknak Ruff Bálint, akit ma nevezett meg Magyar Péter mint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelöltet. A Válasz Online-nak adott interjújában Ruff úgy fogalmazott, neki azzal van dolga, hogy "az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta."

Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat

Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Szerencsejáték Zrt.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

