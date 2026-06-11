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Nyitókép: Unsplash

A Balatonon hadat üzentek a közterületen italozásnak

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A népszerű város azt reméli, hogy így az ott élőknek és az üdülőknek is egyaránt sikerült biztonságos és nyugodt körülményeket teremteni.

Új szabály vonatkozik Balatonlellén a közterületen való alkoholfogyasztásra: a 9/2026-os számú rendelet június 1-től érvényes, és célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is – írja a police.hu.

Ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek, és a pihenni vágyók számára egyaránt.

A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre, és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.

A szabályozás alapján tehát tilos alkoholos italt fogyasztani

  • az utcákon,
  • a tereken,
  • a parkokban,
  • a sétányokon,
  • a játszóterek környezetében,
  • valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom nem vonatkozik a vendéglátóhelyek belső tereire, teraszaira, a rendezvények hivatalosan kijelölt területeire, a vásárok és fesztiválok helyszíneire, a közforgalmú strandok kijelölt területeire, valamint a Rendezvénytér területére.

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