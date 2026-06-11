A Balatonon hadat üzentek a közterületen italozásnak

Új szabály vonatkozik Balatonlellén a közterületen való alkoholfogyasztásra: a 9/2026-os számú rendelet június 1-től érvényes, és célja a közrend, és a közbiztonság megőrzése a nyári idegenforgalmi időszakban is – írja a police.hu.

Ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság is arra kéri a lakosságot és a nyaralókat, hogy tartsák be előírásokat. A kulturált szórakozás és a jogkövető magatartás hozzájárul ahhoz, hogy Balatonlelle továbbra is biztonságos, nyugodt és élhető település maradjon a helyiek, és a pihenni vágyók számára egyaránt.

A rendőrség egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályok megszegése esetén hatósági intézkedésre, és szankció alkalmazására kerülhet sor az önkormányzati rendeletben, valamint a szabálysértési törvényben foglaltak szerint.

A szabályozás alapján tehát tilos alkoholos italt fogyasztani

az utcákon,

a tereken,

a parkokban,

a sétányokon,

a játszóterek környezetében,

valamint Balatonlelle egyéb közterületein.

A tilalom nem vonatkozik a vendéglátóhelyek belső tereire, teraszaira, a rendezvények hivatalosan kijelölt területeire, a vásárok és fesztiválok helyszíneire, a közforgalmú strandok kijelölt területeire, valamint a Rendezvénytér területére.