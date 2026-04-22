2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
A Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsora, a SzerencseSzombat megújult stúdiója a Fortuna Stúdióban, a budapesti Pólus Centerben 2020. január 3-án. Január 4-től megújult tartalommal és látványvilággal debütál a képernyőkön a SzerencseSzombat. További változás, hogy 2020-ban a hatos lottó sorsolása is átkerül a Duna Televízió csatornájára, így a különböző lottójátékok sorsolása egy helyen lesz látható.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Egyszerre mindenhol telitalálat – „A közvélemény megnyugtatására” ellenőrzésbe kezd a Szerencsejáték Zrt.

Infostart / MTI

A sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

A játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására rendkívüli ellenőrzést kér a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a Skandináv lottó, a hatos lottó, a Joker és az ötös lottó – múlt heti sorsolásain elért telitalálatok ügyében – közölte a Szerencsejáték Zrt. szerdán.

A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról.

Részletezték, hogy a múlt héten, az idei év 16. hetében szerda és szombat között négy számsorsjátékon is telitalálat született, az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset – emlékeztettek.

A Szerencsejáték Zrt. a közleményben leszögezte, a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

Ismertették: a sorsolási eszközök - a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók – minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető – írták a közleményben.

A Szerencsejáték Zrt. azt ígérte, a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét közzéteszi.

lottó

szerencsejáték

sorsolás

Választás 2026: két új minisztert jelentettek be, Matolcsy reagált az MNB-botrányra

A választás óta felgyorsultak az események: még csak szerda van, de a Tisza Párt már számos fontos bejelentést tett a héten. Egyik ilyen, hogy Magyar Péter hétfőn bemutatta leendő kormánya első hét miniszterét. A sort szerdán új bejelentések követték: a leendő kormányfő két új minisztert jelölt meg. A politikus közlése szerint Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter, míg Ruff Bálint a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztot tölti majd be. Az Országgyűlés alakuló ülését május 9-re tűzték ki. Cikkünk folyamatosan frissül a szerdai közéleti hírekkel.

Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.

Öt éve vár egy több százmilliós jutalékra a zenész, miközben a szerződés létét is vitatja az érintett cég.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

