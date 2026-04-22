2026. április 22. szerda
Ukrajna: már rábólintottak a tagországok nagykövetei a hitelprogramra és a szankciós csomagra

Magyarország sem ellenezte az intézkedést.

A ciprusi uniós elnökség megerősítette, hogy a tagországok Európai Unióhoz rendelt nagykövetei jóváhagyták az Ukrajnának szóló hitelprogramot, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot is, azután, hogy a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna újraindította a szállítást – írta a The Guardian a Coreper (Állandó Képviselők Bizottsága; az Európai Unió Tanácsának kulcsfontosságú előkészítő szerve) ülése után.

  • A brit lap beszámolója szerint Helen McEntee ír külügyminiszter megerősítette, hogy Magyarország visszavonta vétóját az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban.
  • Szlovákia pedig szerda délelőtt még az olajszállítások újraindításához kötötte a hozzájárulását, de a fordulat után már nem gördítettek akadályt az elfogadás elé.

A két ügyben a végleges döntést az Európai Tanács csütörtökön hozhatja meg, amikor az uniós tagországok állam- és kormányfői – magyar részvétel nélkül – Cipruson tartanak informális csúcstalálkozót.

Erről az EU által Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelről már decemberben megállapodtak a tagállamok, azzal a kitétellel, hogy néhány ország, köztük Magyarország sem vesz részt benne. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök ezt a hitelt blokkolta egy technikai jellegű aláírás megtagadásával, addig, amíg újra nem indulnak az ukrán olajszállítások a Barátságon. Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban már közölte, hogy nincs kifogása a hitelnyújtással szemben a megállapodott feltételek mentén. A hitel fedezete egyébként az uniós költségvetés, amellyel kapcsolatban minden döntés egyhangú.

Készülnek a legrosszabbra: közel félmilliós sereget ránt össze egy nyugati nagyhatalom Oroszország ellen

Boris Pistorius német védelmi miniszter bemutatta a német haderő (Bundeswehr) katonai stratégiáját, amely Oroszországot nevezi meg a legnagyobb fenyegetésnek – írja a Tagesschau.de.

Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt

A mesterséges intelligencia és a genetikai adatelemzés összefonódása új korszakot nyit a gyermekvállalásban.

Iran says it has seized two cargo ships in Strait of Hormuz after three vessels attacked

The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

