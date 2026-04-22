Ukrajna: már rábólintottak a tagországok nagykövetei a hitelprogramra és a szankciós csomagra

A ciprusi uniós elnökség megerősítette, hogy a tagországok Európai Unióhoz rendelt nagykövetei jóváhagyták az Ukrajnának szóló hitelprogramot, valamint az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot is, azután, hogy a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna újraindította a szállítást – írta a The Guardian a Coreper (Állandó Képviselők Bizottsága; az Európai Unió Tanácsának kulcsfontosságú előkészítő szerve) ülése után.

A brit lap beszámolója szerint Helen McEntee ír külügyminiszter megerősítette, hogy Magyarország visszavonta vétóját az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitellel kapcsolatban.

Szlovákia pedig szerda délelőtt még az olajszállítások újraindításához kötötte a hozzájárulását, de a fordulat után már nem gördítettek akadályt az elfogadás elé.

A két ügyben a végleges döntést az Európai Tanács csütörtökön hozhatja meg, amikor az uniós tagországok állam- és kormányfői – magyar részvétel nélkül – Cipruson tartanak informális csúcstalálkozót.

Erről az EU által Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelről már decemberben megállapodtak a tagállamok, azzal a kitétellel, hogy néhány ország, köztük Magyarország sem vesz részt benne. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök ezt a hitelt blokkolta egy technikai jellegű aláírás megtagadásával, addig, amíg újra nem indulnak az ukrán olajszállítások a Barátságon. Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban már közölte, hogy nincs kifogása a hitelnyújtással szemben a megállapodott feltételek mentén. A hitel fedezete egyébként az uniós költségvetés, amellyel kapcsolatban minden döntés egyhangú.