Donald Trump: szeretem az inflációt, jó, hogy ilyen magasra ugrott

Donald Trump amerikai elnök szerdán arról beszélt, hogy „imádja az inflációt”, miután kiderült, hogy az Egyesült Államokban a fogyasztói árak májusban három éve nem látott ütemben emelkedtek – írja a BBC híradása nyomán a 444.

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint az infláció éves alapon 4,2 százalékra gyorsult az áprilisi 3,8 százalékról. A drágulás főként az energiaárak miatt indult meg, ami az USA és Izrael Irán ellen folytatott háborújának a következménye. Donald Trump, mikor erről kérdezték a Fehér Házban, azt felelte:

„Imádom. Nagyszerűek ezek a számok. Tudják mit? Tényleg imádom az inflációt"

Eközben az elnök azt is állította, hogy az amerikai erők különböző éjszakai akciók során több millió hordó olajat vittek el Iránból, ami szerinte már enyhítette az olajárak emelkedését. A valóságban a Brent-típusú kőolaj ára továbbra is jóval a háború előtti szint felett mozog.

Mostanra már a harmadik egymást követő hónapban növekedett az amerikai fogyasztói árindex, amit a háztartások is elkezdtek megérezni. A gáz, az áram és az üzemanyag ára egy év alatt közel 25 százalékkal nőtt,

az amerikai AAA autósklub adatai szerint pedig egy gallon benzin átlagosan már 4,15 dollárba kerül, ezzel szemben február végén, az Irán elleni amerikai csapások idején még 2,98 dollár volt.

Az infláció azért különösen kellemetlen Donald Trumpnak, mert a 2024-es elnökválasztási kampányban azt ígérte, hogy az árak letörése lesz az egyik legfontosabb célja. Most viszont azzal érvelt, hogy a háború fontosabb kérdés. Ennek ellenére azt is megígérte, hogy amint véget ér a háború, az infláció „úgy esik majd le, mint egy kő”, és az olajárak visszatérnek a korábbi szintre.