Ha az állam visszalép a bérversenyből, azt nem csak a közszféra fogja megérezni

Egy vidéki városban a matektanár, a kórházi orvos, az önkormányzati projektmenedzser és az ipari park műszakvezetője nem ugyanazért a fizetésért dolgozik, ám sokszor ugyanazokat az albérleteket látja, ugyanabban a boltban vásárol. Mivel sok piacon egymás versenytársai, így a bérük sem szakadhat el egymástól tartósan.

Ezért tévedés a közszféra béreire úgy nézni, mintha azok csak állami költségtényezők lennének. Hiszen az állam egy jelentős munkaadó. Tanárokat, orvosokat, ápolókat, rendőröket, hivatalnokokat, mérnököket, informatikusokat, önkormányzati szakembereket alkalmaz. És amikor az ő fizetésüket változtatja, akkor ezzel a lépésével hatással lesz a bérversenyre is. Így amikor bért vág, annak komoly dominóhatásai lesznek a reálgazdaságban is.

Bérdominó, amit az állam lökdös

A 2010 óta eltelt bő másfél évtized magyar bérnövekedését nem lehet függetleníteni az állam bérpolitikájától. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése megemelte az alsó bérpadlót. Az orvosi béremelés újraárazott egy kulcsszakmát. A pedagógus-bérrendezés pedig ugyanezt tette egy másikkal.

Ezen lépések hatásai pedig az egész gazdaságban hullámokat keltettek. Ha az orvos bére emelkedik, az nemcsak az orvos pénztárcáját érinti. Változik a pálya presztízse, a fiatalok pályaválasztási preferenciái, a kórházak megtartó ereje. Sőt a többi diplomás szakma bérvárakozása is. Ha a tanári bér emelkedik, az sem csak az iskoláról szól.

A közgazdaságtan ezt külső opciónak nevezi. Egy munkavállaló annál könnyebben tárgyal, minél jobb alternatívái vannak. Ha egy pénzügyes, jogász, tanár, egészségügyi szakember vagy projektmenedzser előtt reális közszférás alternatíva áll, akkor a magánszektorban is jobb az alkupozíciója. A munkáltató is tudja, hogy ha nem fizet eleget, akkor az illető átmehet az önkormányzathoz, egy állami céghez, kórházhoz vagy iskolához. Ha ez az alternatíva kevésbé vonzó, akkor a béralku is gyengül.

Bérszivárgás a versenyszférába

Mindez nem puszta elmélet. Telegdy Álmos 2018-as Public wage spillovers: The role of individual characteristics and employer wage policies című, magyar adatokon végzett kutatása kimutatta, hogy a közszférás béremelések átszivárognak a vállalati bérekbe is. Vagyis amikor az állam fizetést emel, az hatással van a közszférán kívüli jövedelmekre is.

Tsuyoshi Goto és Atsushi Yamagishi 2026-os Wage Spillovers across Sectors: Evidence from a Localized Public-Sector Wage Cut című munkája pedig a másik irányt is megmutatta. Amikor ugyanis egyes japán önkormányzatoknál csökkentették a közszférás béreket, az a fiatal magánszektorbeli dolgozók bérét is negatívan befolyásolta. A közszféra tehát nem egy elszigetelt szektor bér tekintetében.

A presztízs nem fizeti a lakáshitelt

A polgármesteri, képviselői vagy önkormányzati pénzek megvágása rövid távon népszerű intézkedésnek tűnhet. Sokan örömmel hallják azt, ha spórolunk a politikusokon. Csakhogy a helyi közéletben nemcsak politikusok dolgoznak. Ott van mögöttük a jegyző, a pénzügyes, a közbeszerzési szakértő, a pályázatíró, a műszaki ellenőr, a városfejlesztő, az informatikus. Akik számára a bércsökkenés azt üzeni, hogy a munkájukat adott helyen kevésbé értékelik.

Természetesen nem fog holnap mindenki felmondani. Ám az valószínű, hogy kevesebb jó képességű fiatal jelentkezik majd az állami szférába. A tapasztalt szakember meg inkább egy tanácsadó cégnél helyezkedik el. A jogász inkább multinál dolgozik, míg az orvos nagyobb eséllyel fogad el egy külföldi ajánlatot. Az önkormányzati projektmenedzser is rájön, hogy ugyanazzal a tudással a piacon többet keres, ráadásul kisebb politikai kitettséggel.

A közszférában persze nem csak a pénz számít. Számít a hivatástudat, a stabilitás, a társadalmi haszon, a helyi kötődés. De hiba arra építeni egy ország működését, hogy a szakemberek tartósan a piaci értékük alatt dolgoznak. A hivatástudat nem bérpótlék. És a presztízs sem fizeti ki a lakáshitelt. A társadalmi megbecsülés tehát nem helyettesíti a kiszámítható életpályát.

Ha kiverjük a bérlétra egy fokát, mindenki lejjebb kerülhet

A magyar bérnövekedés elmúlt 16 éve részben arról szólt, hogy az állam időről időre felfelé tolta a bérpadlót és a bérvárakozásokat. Ez segített abban, hogy a munkavállalók ne csak egymással, hanem a munkaadókkal szemben is erősebb pozícióba kerüljenek. Ha most megfordulunk ezen az úton, annak ára lesz.

Nem biztos, hogy azonnal látszik a statisztikákban. Nem biztos, hogy egyetlen intézkedésként azonosítható. De ha az állam kevesebbet fizet, kevesebbre becsüli a közfeladatot, és gyengíti a közszféra munkaerőpiaci vonzerejét, akkor a hatás idővel továbbgyűrűzik. Előbb a tanári karban, a kórházi folyosón, az önkormányzati hivatalban, majd a magánszektorban is.

A közszféra bére tehát nem csak a közszféra magánügye. Aki az állami béreket vágja, az nemcsak a költségvetéshez nyúl. A teljes magyar béralku egyik tartóoszlopát mozgatja meg. Az elmúlt másfél évtized egyik tanulsága éppen az, hogy amikor az állam komolyan veszi a béreket, azt nemcsak az állami dolgozók érzik meg. Most pedig azt is megtapasztalhatjuk, hogy ha az állam visszalép a bérversenyből, azt sem csak a közszféra fogja megérezni.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője