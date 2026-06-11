Eljött Barcelona nagy napja

A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült, 172,5 méter magas tornyát.

„A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem, hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás” – fogalmazott kétnyelvű homíliájában XIV. Leó.

Mint mondta, Gaudí hittel teli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait: egy lelki zarándoklatot felajánlva, amely elvezet a találkozáshoz Krisztussal.

A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, „amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékesszóló katekézis is”.

Felidézte, hogy a bazilikát XVI. Benedek szentelte fel 2010-ben, az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai.

„A Sagrada Familia-bazilika sokkal több, mint egy emlékmű, ma is egy folyamatban lévő munka, amely emlékeztet minket arra, hogy a keresztény élet mindig egy utazás, mert ez egy olyan feladat, amelyet Isten visz véghez” – mondta.

A misén nyolcezren vettek részt, négyezren az épületben, négyezren pedig a szabadban, kivetítőkön követték figyelemmel a szertartást.

A meghívottak között volt a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, a katalán tartományi elnök, Barcelona polgármestere és a katalán parlament elnöke is.

A pápa nyitott járművel tette meg a bazilikához vezető utat, üdvözölte az út mentén várakozó híveket, és megáldotta a feléje nyújtott csecsemőket.

XIV. Leó egyhetes spanyolországi körútjának következő állomása a Kanári-szigetek, ahova csütörtökön utazik tovább Barcelonából.

A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le.

A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol száz szoborfigurát helyeznek el Antoni Gaudí tervei szerint.

A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik.