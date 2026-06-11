ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.32
usd:
308.63
bux:
133072.3
2026. június 11. csütörtök Barnabás
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esti fényben az 1997-ben átadott és Finta József Kossuth- és kétszeres Ybl Miklós-díjas, valamint Prima Primissima díjas építész építész tervei alapján készült Országos Rendõr-fõkapitányság épülete, a köznyelvben Rendõrpalota esti kivilágításban (Rendõrségi Igazgatási Központ) a Göncz Árpád városközpontban, a fõváros XIII. kerületének 2016 áprilisában átnevezett városrészében. Az épület az országos, a pest megyei és a budapesti rendõrkapitányságok adminisztratív központja. Jobbra a myhive Thirteen (korábban Xenter 13) Irodaház. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Róka László, MTI/MTVA

Most az is bemehet a Rendőrpalotába, akit nem úgy visznek

Infostart / MTI

Rendőrkutyák, hazugságvizsgáló, „tántorgó szemüveg”, profilozás, drónok, helyszínelés, Kojak nyalókája – a Múzeumok éjszakáján megnyílnak a Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központ kapui: a Rendőrpalotában a mindennapokban nem látogatható helyekre is eljuthatnak az érdeklődők.

A Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a Rendőrpalotát, és betekintést nyerhetnek a Tevékenységirányítási Központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről.

Közönségtalálkozó lesz Szécsényi András „Szecso”-val, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok.

Lesz „felismerésre bemutatás” is, ahol a látogatók maguk is kipróbálhatják a filmekből ismert detektív tükröt, és bemutatják a rendőrök által használt hőkamerákat és drónokat, amelyeket ki is lehet próbálni. A BRFK lőkiképzőinek vezetésével szimulációs lézerlövészeten vehetnek részt a vállalkozó kedvűek, és élethű fegyverek szimulálásával tesztelhetik tudásukat a látogatók.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaitól az érdeklődők mindent megtudhatnak - ami publikus és a nyomozást nem veszélyezteti - a poligráfról, arról, hogyan működik, mire használják a szakemberek, milyen jelekre figyelnek a vizsgálat során, és lesz olyan is, aki ki is próbálhatja.

Betekintést nyerhetnek az érdeklődők a csalók digitális trükkjeibe, és kiderül, ki szúrja ki időben a hekkerek és internetes csalók leggyakoribb módszereit. A látogatók pszichológusok segítségével tesztelhetik figyelmi képességeiket, felmérhetik stresszel való megküzdési készségeiket, illetve elsajátíthatnak hasznos relaxációs technikákat is.

Az érdeklődők reakciólámpák és szimulációs szemüvegek segítségével saját maguk tapasztalhatják meg, hogyan rontja a szerhasználat a reakcióidőt és a döntéshozatalt, míg az online prevenciós szabadulószoba valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg a rossz döntések következményeit. A retro rendőrállomáson pedig az 1980-as évekbe utazhatnak vissza a látogatók, ahol korabeli tárgyak, legendás krimik hangulata és a híres „Kojak-nyalóka” idézi meg a digitális korszak előtti nyomozók világát.

Lesz vezetéstechnikai élményteszt is, a különböző szimulátorok segítségével pedig bárki próbára teheti reflexeit és vezetési készségeit. A valós közlekedési helyzeteket modellező feladatok során gyors döntésekre, jó reakcióidőre és higgadt helyzetfelismerésre lesz szükség.

A Rendőrpalota előtti díszburkolaton az érdeklődők testközelből vehetnek részt egy baleseti helyszínelésen, a Bűnügyi Technikai Osztály bemutatóján pedig a helyszínelők izgalmas világába nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Kiderül, hogyan beszélnek a nyomok, milyen szakmai trükköket alkalmaznak a szakemberek, és hogyan áll össze egy-egy bűnügyi kirakós a háttérben.

A látogatók bepillantást nyerhetnek a rendőrkutyák világába is, a BRFK Bűnügyi Kutyavezetői Alosztály szakembereinek előadása után bemutatót is tartanak a rendőrség szolgálati kutyáinak munkájáról.

A Rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy régen milyen autóval és motorral közlekedtek a rendőrök, milyen egyenruhát viseltek. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egy Trophy típusú szolgálati hajót állít ki, valamint egy Sea Doo típusú Jet-skit, amelyekre az érdeklődők is felszállhatnak.

A Rendőrpalotában meghirdetett programok előzetes regisztrációval látogathatók, regisztrálni a https://www.muzej.hu/ oldalon lehet, a külsős programokra regisztráció nem szükséges.

A Mosonyi utcai Rendőrmúzeumban a kriminalisztikai és rendőrségtörténeti állandó kiállítás mellett a HatárŐRségben című időszaki kiállítás az 1945-2007 között működő határőrség történetét mutatja be.

Délután 18 órától a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szakemberei az online térben leselkedő veszélyeket mutatják be. A látogatók kipróbálhatják a közúti ellenőrzések alkalmával használt alkoholszondát, a motorszimulátort, de részt vehetnek lézerpuska-lövészeten is. Lehetőség lesz kipróbálni a „tántorgó szemüvegeket”, amelyek a bódult, zavart állapotot szimulálják.

A Rendőrmúzeum udvarán bemutatót tartanak a kutyás rendőrök, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztálya pedig látványos lovas manővereket mutat be. Ki lehet próbálni a rendőrautót, a rabszállító járművet és a rendőrmotort, a Hagyományőrző Rendőrszázad tagjai pedig múltidéző egyenruhákban és korabeli járművekkel tűnnek fel a Rendőrmúzeumban. A Készenléti Rendőrség díszegységének tagjai bemutatják felszerelésüket, ruházatukat, a gyerekeknek tartott "alaki foglalkozás" végén pedig a résztvevőket az egység tiszteletbeli díszőrré fogadja.

A 18 évesnél idősebb látogatók megismerhetik a 2016-os Teréz körúti robbantást követő, több alkalommal lefolytatott helyszínelés körülményeit és eredményeit, egy másik előadáson pedig a kriminálpszichiátria legfontosabb kérdéseiről lesz szó, így mások mellett a pszichiátriai betegségek és a bűnelkövetés kapcsolatáról, a beszámíthatóság fogalmáról, valamint arról, hogy mit mutatnak a kutatások a mentális zavarok előfordulásáról az elkövetők körében.

Lesz előadás a bűnügyi profilozásról is, ahol bemutatják, milyen szerepet tölt be a modern kriminalisztikában a profilalkotás és hol húzódik a határ az alkalmazott módszerek és a hollywoodi túlzások között, egy másikon pedig a gyilkossági helyszínelő munkáról, a nyomozók gondolkodásáról, az elkövetők leggyakoribb hibáiról számolnak be. Felidézik Sinkó József rendőr törzsőrmester halálát is, aki 1931-ben egy fűszeres udvarán tetten ért egy betörőt, aki rátámadt és saját szolgálati fegyverével agyonlőtte.

A múzeumban fel lehet próbálni a rendőrségi védőfelszereléseket, így a pajzsot, sisakot, testpáncélt is, a látogatók pedig emlékül hazavihetik a bűnügyi technikus segítségével elkészített tenyérlenyomatukat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Most az is bemehet a Rendőrpalotába, akit nem úgy visznek

rendőrség

múzeumok éjszakája

rendőrpalota

teve utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Évente bő egymillió honosított állampolgár Európában – elemző: a krónikus munkaerőhiány az egyik fő ok

Évente bő egymillió honosított állampolgár Európában – elemző: a krónikus munkaerőhiány az egyik fő ok

2024-ben az EU-tagállamok összesen 1,2 millió embert honosítottak: a legtöbb új állampolgárságot Németország adta ki, majd Spanyolország és Olaszor­szág következett. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban elmondta: bár 2025-re még nincsenek hivatalos adatok, a tendenciák alapján további növekedés várható. Részletesen beszélt arról is, hogy a nagyobb európai országok hogyan kezelik a helyzetet.
A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt közölte: jelenleg csak a helyiségek 48 százalékában megfelelő a hűtés a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken, de a kormány azonnal lépett az ügyben. Részletek a kormányszóvivői sajtótájékoztatón.
 

Jön a vagyonadó: Magyar Péter üzent a kormányülés után

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

11 órakor jön a következő kormányszóvivői tájékoztató

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek

uniós pénzek
Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

 

Kapitány István 500 milliárd forintos pályázati keret megnyitásáról adott hírt

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Korrupció, vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek – pontosan mi van a hatalmas korrupcióellenes tövénycsomagban? Itt vannak a részletek

VIDEÓ
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az AI-esés és az iráni háború eszkalációja tartja nyomás alatt a tőzsdéket

Az AI-esés és az iráni háború eszkalációja tartja nyomás alatt a tőzsdéket

Csúnya és volt szerdán az amerikai tőzsdéken, a rossz hangulat pedig átragadt az ázsiai tőzsdékre is, ahol a nap elején nagy mínuszok alakultak ki, onnan viszont napon belül valamelyest fordult a hangulat, és például a japán tőzsde kis pluszba lendült. A hangulat azonban továbbra is törékeny, két meghatározó téma uralja a tőzsdéket, az egyik a technológiai és mesterséges intelligencia részvények esése, a másik pedig az iráni háború eszkalációja. A határidős részvényindexek állása alapján a tegnapi nagyobb esés után ma stabilizálódhatnak a vezető részvényindexek, stagnálás jöhet az európai, és mérsékelt emelkedés az amerikai tőzsdéken.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kritikus szakemberhiány fojtja meg a magyar építőipart: hónapokra leállhatnak a munkálatok

Kritikus szakemberhiány fojtja meg a magyar építőipart: hónapokra leállhatnak a munkálatok

Egy február végén életbe lépett építésügyi rendelet több hónapos csúszást és jelentős többletköltséget okoz a hazai építőiparban.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran exchange strikes across Middle East for second day in a row

US and Iran exchange strikes across Middle East for second day in a row

Iran says it responded to US strikes by targeting American assets in Kuwait, Jordan and Bahrain, which reported damage to its capital city overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 11. 08:40
Súlyos baleset miatt elesett az autópálya, óriási a torlódás
2026. június 11. 08:28
Tűzoltók segítenek átszállni a vonatról – gázolás miatt megnőtt a vasút menetideje az egyik vonalon
×
×