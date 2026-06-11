Most az is bemehet a Rendőrpalotába, akit nem úgy visznek

A Teve utcai Rendőrségi Igazgatási Központban szombaton 18 órától éjfélig várják a látogatókat. Az érdeklődők belülről is megnézhetik a Rendőrpalotát, és betekintést nyerhetnek a Tevékenységirányítási Központ munkájába, ahol a segélyhívásokat fogadók dolgoznak. Az épületbejárás során különleges, érdekes információkat is megosztanak az épületről.

Közönségtalálkozó lesz Szécsényi András „Szecso”-val, aki saját történetein és élményein keresztül mesél a rendőrség mindennapjairól, a szolgálat kihívásairól és azokról a helyzetekről, amelyek kívülről sokszor láthatatlanok.

Lesz „felismerésre bemutatás” is, ahol a látogatók maguk is kipróbálhatják a filmekből ismert detektív tükröt, és bemutatják a rendőrök által használt hőkamerákat és drónokat, amelyeket ki is lehet próbálni. A BRFK lőkiképzőinek vezetésével szimulációs lézerlövészeten vehetnek részt a vállalkozó kedvűek, és élethű fegyverek szimulálásával tesztelhetik tudásukat a látogatók.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaitól az érdeklődők mindent megtudhatnak - ami publikus és a nyomozást nem veszélyezteti - a poligráfról, arról, hogyan működik, mire használják a szakemberek, milyen jelekre figyelnek a vizsgálat során, és lesz olyan is, aki ki is próbálhatja.

Betekintést nyerhetnek az érdeklődők a csalók digitális trükkjeibe, és kiderül, ki szúrja ki időben a hekkerek és internetes csalók leggyakoribb módszereit. A látogatók pszichológusok segítségével tesztelhetik figyelmi képességeiket, felmérhetik stresszel való megküzdési készségeiket, illetve elsajátíthatnak hasznos relaxációs technikákat is.

Az érdeklődők reakciólámpák és szimulációs szemüvegek segítségével saját maguk tapasztalhatják meg, hogyan rontja a szerhasználat a reakcióidőt és a döntéshozatalt, míg az online prevenciós szabadulószoba valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg a rossz döntések következményeit. A retro rendőrállomáson pedig az 1980-as évekbe utazhatnak vissza a látogatók, ahol korabeli tárgyak, legendás krimik hangulata és a híres „Kojak-nyalóka” idézi meg a digitális korszak előtti nyomozók világát.

Lesz vezetéstechnikai élményteszt is, a különböző szimulátorok segítségével pedig bárki próbára teheti reflexeit és vezetési készségeit. A valós közlekedési helyzeteket modellező feladatok során gyors döntésekre, jó reakcióidőre és higgadt helyzetfelismerésre lesz szükség.

A Rendőrpalota előtti díszburkolaton az érdeklődők testközelből vehetnek részt egy baleseti helyszínelésen, a Bűnügyi Technikai Osztály bemutatóján pedig a helyszínelők izgalmas világába nyerhetnek bepillantást az érdeklődők. Kiderül, hogyan beszélnek a nyomok, milyen szakmai trükköket alkalmaznak a szakemberek, és hogyan áll össze egy-egy bűnügyi kirakós a háttérben.

A látogatók bepillantást nyerhetnek a rendőrkutyák világába is, a BRFK Bűnügyi Kutyavezetői Alosztály szakembereinek előadása után bemutatót is tartanak a rendőrség szolgálati kutyáinak munkájáról.

A Rendőrpalota parkolójában megmutatják, hogy régen milyen autóval és motorral közlekedtek a rendőrök, milyen egyenruhát viseltek. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egy Trophy típusú szolgálati hajót állít ki, valamint egy Sea Doo típusú Jet-skit, amelyekre az érdeklődők is felszállhatnak.

A Rendőrpalotában meghirdetett programok előzetes regisztrációval látogathatók, regisztrálni a https://www.muzej.hu/ oldalon lehet, a külsős programokra regisztráció nem szükséges.

A Mosonyi utcai Rendőrmúzeumban a kriminalisztikai és rendőrségtörténeti állandó kiállítás mellett a HatárŐRségben című időszaki kiállítás az 1945-2007 között működő határőrség történetét mutatja be.

Délután 18 órától a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szakemberei az online térben leselkedő veszélyeket mutatják be. A látogatók kipróbálhatják a közúti ellenőrzések alkalmával használt alkoholszondát, a motorszimulátort, de részt vehetnek lézerpuska-lövészeten is. Lehetőség lesz kipróbálni a „tántorgó szemüvegeket”, amelyek a bódult, zavart állapotot szimulálják.

A Rendőrmúzeum udvarán bemutatót tartanak a kutyás rendőrök, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztálya pedig látványos lovas manővereket mutat be. Ki lehet próbálni a rendőrautót, a rabszállító járművet és a rendőrmotort, a Hagyományőrző Rendőrszázad tagjai pedig múltidéző egyenruhákban és korabeli járművekkel tűnnek fel a Rendőrmúzeumban. A Készenléti Rendőrség díszegységének tagjai bemutatják felszerelésüket, ruházatukat, a gyerekeknek tartott "alaki foglalkozás" végén pedig a résztvevőket az egység tiszteletbeli díszőrré fogadja.

A 18 évesnél idősebb látogatók megismerhetik a 2016-os Teréz körúti robbantást követő, több alkalommal lefolytatott helyszínelés körülményeit és eredményeit, egy másik előadáson pedig a kriminálpszichiátria legfontosabb kérdéseiről lesz szó, így mások mellett a pszichiátriai betegségek és a bűnelkövetés kapcsolatáról, a beszámíthatóság fogalmáról, valamint arról, hogy mit mutatnak a kutatások a mentális zavarok előfordulásáról az elkövetők körében.

Lesz előadás a bűnügyi profilozásról is, ahol bemutatják, milyen szerepet tölt be a modern kriminalisztikában a profilalkotás és hol húzódik a határ az alkalmazott módszerek és a hollywoodi túlzások között, egy másikon pedig a gyilkossági helyszínelő munkáról, a nyomozók gondolkodásáról, az elkövetők leggyakoribb hibáiról számolnak be. Felidézik Sinkó József rendőr törzsőrmester halálát is, aki 1931-ben egy fűszeres udvarán tetten ért egy betörőt, aki rátámadt és saját szolgálati fegyverével agyonlőtte.

A múzeumban fel lehet próbálni a rendőrségi védőfelszereléseket, így a pajzsot, sisakot, testpáncélt is, a látogatók pedig emlékül hazavihetik a bűnügyi technikus segítségével elkészített tenyérlenyomatukat.