Magyar Péter bemutatta a jövendő kancelláriaminisztert, Ruff Bálintot, és a jövendő terület- és vidékfejlesztési minisztert, Lőrincz Viktóriát 2026. április 22-én
Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Az ügynökakták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető leendő miniszter.

Ruff Bálint leszögezte, az általa vezetett minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással.

Indoklásként a Válasz Online-nak adott, csütörtökön megjelent interjúban elmondta, 1989-ben nem lehetett feltárni sem a Kádár-rendszer, sem az előző rendszerek bűneit, visszamenőleg a Horthy-rendszerig. Ez történészi feladat, az új kormány pedig lehetőséget biztosíthat a politikai nyomás nélküli kutatásra – fejtette ki.

Az eddig politikai tanácsadóként, elemzőként dolgozó Ruff Bálint elmondta,

feladatul kapta, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt, amelynek a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie.

A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga. „Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta” – fogalmazott.

Közölte, a Miniszterelnökség „nem olyan lesz, mint az Orbán-rendszerben, nem lesz egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet.” Tárcája összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a Tisza-kormány vállalásainak teljesítését. A minisztériumban lesz a kormányzati stratégia központja, valamint szakpolitikai referatúra segíti a hatékony döntéshozatalt – részletezte, úgy értékelve: „ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja".

Ruff Bálint azt mondta,

az EU-ügyekkel foglalkozó államtitkárság is a Miniszterelnökséghez fog tartozni,

ezt ugyanis Magyar Péter leendő miniszterelnök közvetlen irányítása alatt akarja tartani, főleg az uniós pénzek hazahozatala és az unióval való viszony rendezése miatt.

Kitért arra is, az bántotta egyik legjobban az Orbán-korszakban, hogy lelki terrorban tartották legalább tíz éve az embereket; „a propaganda riogatott migránsokkal, háborúval, woke-kal”. Ez megszűnik,

ilyen riogató hirdetések nem lesznek, sőt jogszabályt fognak hozni, hogy ne is lehessenek

– rögzítette.

A leendő miniszter elmondta, a kampány alatt formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, ugyanakkor Magyar Péter többször is megkérdezte a véleményét. A választást követően kapott felkérését a miniszteri feladatra, és a leendő miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy maga rakhatja össze a csapatát.

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait
Pletser Tamás: a kerozin drágulása keresztülhúzhatja a nyaralási terveket

Megüzenték az Egyesült Államoknak: ezen az egyetlen feltételen múlik a béke, különben zárva marad Hormuz

Váratlan fél lépett fel az orosz-ukrán háborúban: ennek a katonai nagyhatalomnak a vezetője békítené ki a feleket

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

