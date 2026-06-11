Tűzoltók segítenek átszállni a vonatról – gázolás miatt megnőtt a vasút menetideje az egyik vonalon

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen mintegy harmincan utaztak, ők mentesítő járattal folytatják útjukat. A csornai hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.

A Mávinform közlése szerint a Scarbantia és Savaria IC-k a GYSEV vonalszakaszán kerülő útvonalon közlekednek, menetidejük jelentősen megnő.

A Győr és Budapest között a Scarbantia és Savaria IC-kre megváltott jegyek a Railjeteken és az EC-ken is érvényesek – jelezték.

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