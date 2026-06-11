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zaporizzsjai atomerőmű / Cooling towers of Zaporizhia Nuclear Power Station in Enerhodar, Ukraine
Nyitókép: OlyaSolodenko/Getty Images

Lángolt az olajfinomító, az atomerőmű pedig elvesztette az áramforrását

Infostart / MTI

A krasznodari olajfinomítóban okozott tüzet egy ukrán dróntámadás, miközben az oroszok által elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű szerda este, a héten másodszor, elvesztette a külső áramellátását.

Tüzet okoztak egy olajfinomítóban egy drón lezuhanó roncsai az éjjel a Krasznodari területen lévő Afipszkban – közölte csütörtök reggel a regionális operatív törzs sajtószolgálata.

A tájékoztatás szerint a lángokat néhány óra alatt elfojtották, személyi sérülés nem történt. Krasznodar városban drón roncsai zuhantak egy lakóházra, amelyben tűz keletkezett. Két ember sérüléseket szenvedett.

Az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű szerda este, a héten másodszor, elvesztette a külső áramellátását, miután a létesítmény az automatika lekapcsolta a 330 kilovoltos Ferroszplavnaja-1 nagyfeszültségű távvezetéket. Az erőműben működésbe léptek a tartalék dízelgenerátorok. A történtek okát vizsgálják, az erőmű vezetése értesítette a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ).

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került herszoni régió déli részén, az elcsatolt Krím határának közelében három hidat ért dróntámadás, a létesítményekben károk keletkeztek.

Szevasztopolban az éjszaka folyamán öt helyen okoztak tüzet ukrán drónok. Csütörtök reggelre oltották el a Franz Roubaud Szevasztopol védelme 1854-1855 című panorámaképének épített múzeumban a szerdára virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet. A lángoló épületből sikerült kimenteni a festmény néhány részletét, azonban ezekben is súlyos károk keletkeztek.

Belgorod megyében az elmúlt nap folyamán 78 ukrán támadás következtében egy civil életét vesztette, tíz pedig megsebesült.

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olajfinomító

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