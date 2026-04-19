ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy rendőr a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Eddig egészen megengedő volt a VÉDA rendszer ahhoz képest, amilyen ezután lesz

Infostart

A VÉDA közúti ellenőrző rendszer mostantól nem csak azt nézi, hogy a jármű túllépi-e a megengedett sebességet, hanem más mulasztásokra is figyel és automatikusan küldi a bírságot.

A 2025. szeptember 18-án életbe lépett változtatás értelmében a VÉDA kamerái képfelvételek alapján is képesek megállapítani, hogy a járműben utazók bekötötték-e az övet. Ha nem, a szabályszegést rögzítik, és a büntetés utólag, postai úton érkezik meg – mindezt anélkül, hogy a rendőröknek meg kellene állítaniuk az autóst – írja az Origo.

A módosítás egyik legjelentősebb eleme az úgynevezett objektív felelősség kiterjesztése, azaz nem feltétlenül az a személy fizeti a bírságot, aki elmulasztotta az öv használatát, hanem a jármű üzembentartója.

Tehát az is kaphat közlekedési bírságot, aki nem is volt ott az autóban, ha az utasok nem tartották be a szabályokat.

A rendszer már teljes kapacitással működik, és a gyorshajtás mellett egyre több szabálysértést képes kiszűrni. Bizonyos helyeken a mobiltelefon-használat ellenőrzésére is alkalmas, így a közlekedőknek egyre kevesebb esélyük marad észrevétlenül megszegni az előírásokat.

A kiszabható bírságok is elég jelentősek: lakott területen 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton vagy autópályán 40 ezer forintot kell fizetni. Mivel a büntetés személyenként értendő, több szabálytalanul utazó esetén az összeg könnyen megsokszorozódhat. A statisztikák szerint a biztonsági öv használata akár 50-60 százalékkal csökkentheti a halálos sérülések kockázatát, ennek ellenére még mindig sokan – különösen a hátsó ülésen utazók – nem élnek vele.

A hatóságok célja egyértelmű: az automatizált ellenőrzések révén növelni az övhasználat arányát, és ezzel csökkenteni a súlyos, illetve halálos kimenetelű közúti balesetek számát.

rendőrség

közlekedés

bírság

véda

büntetés

szigorítás

sebességmérés

gyorshajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hét másodperces, deepfake videókkal formálta át a 2026-os választást a mesterséges intelligencia
Hogyan lett a TikTok-algoritmus a fiatalok politikai szocializációjának első számú formálója – és miért nem védte meg őket senki. Horváth Dávid, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, a „fegyvernek minősülő kommunikáció” kutatója arról beszélt az Infostartnak, hogy ez a generációs médiaváltás miért jelent sokkal többet egy egyszerű platformváltásnál – és hogyan vált a mesterséges intelligencia a választási manipuláció új tömegfegyverévé.
Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye

Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk a jeleket: gigantikus cunami fenyegeti Donald Trump hatalmát – Megállítható még a sorscsapás?

Miközben az iráni háború következtében a benzinárak emelkednek, Donald Trump népszerűségi mutatói pedig zuhanórepülésben vannak, egyre több szó esik a közeledő félidős kongresszusi választásról – pontosabban arról, hogy novemberben az amerikai választók mekkora büntetést róhatnak arra a Republikánus Pártra, amely 2024-ben a béke jelöltjeként beállított Trumppal a megélhetési gondok enyhítését ígérte, most viszont épp egy általa indított háború fokozhatja az inflációt. A republikánus elnök lesújtó megítéléséről korábbi cikkeinkben részletesen írtunk, így érdemes egy pillantást vetni a másik oldalra is. A demokraták képesek lesznek megragadni a lehetőséget, ami eléjük tárul a képviselőház és akár a szenátus megfordítására? Annyit elárulhatunk előre, hogy a kép vegyes, hisz nekik is van miért aggódniuk, de egy jelentős kapaszkodónak azért örülhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 19.)

A Pénzcentrum 2026. április 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says it is ‘far’ from peace deal with US, as Strait of Hormuz closed again

President Donald Trump says "very good conversations" are happening with Tehran, but the US won't be "blackmailed" over the strait.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 19. 06:47
Van még pénz a SZÉP-kártyáján? Sürgős infó!
2026. április 19. 06:11
A választás napján hunyt el a volt polgármester
×
×