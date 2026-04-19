Eddig egészen megengedő volt a VÉDA rendszer ahhoz képest, amilyen ezután lesz

A 2025. szeptember 18-án életbe lépett változtatás értelmében a VÉDA kamerái képfelvételek alapján is képesek megállapítani, hogy a járműben utazók bekötötték-e az övet. Ha nem, a szabályszegést rögzítik, és a büntetés utólag, postai úton érkezik meg – mindezt anélkül, hogy a rendőröknek meg kellene állítaniuk az autóst – írja az Origo.

A módosítás egyik legjelentősebb eleme az úgynevezett objektív felelősség kiterjesztése, azaz nem feltétlenül az a személy fizeti a bírságot, aki elmulasztotta az öv használatát, hanem a jármű üzembentartója.

Tehát az is kaphat közlekedési bírságot, aki nem is volt ott az autóban, ha az utasok nem tartották be a szabályokat.

A rendszer már teljes kapacitással működik, és a gyorshajtás mellett egyre több szabálysértést képes kiszűrni. Bizonyos helyeken a mobiltelefon-használat ellenőrzésére is alkalmas, így a közlekedőknek egyre kevesebb esélyük marad észrevétlenül megszegni az előírásokat.

A kiszabható bírságok is elég jelentősek: lakott területen 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton vagy autópályán 40 ezer forintot kell fizetni. Mivel a büntetés személyenként értendő, több szabálytalanul utazó esetén az összeg könnyen megsokszorozódhat. A statisztikák szerint a biztonsági öv használata akár 50-60 százalékkal csökkentheti a halálos sérülések kockázatát, ennek ellenére még mindig sokan – különösen a hátsó ülésen utazók – nem élnek vele.

A hatóságok célja egyértelmű: az automatizált ellenőrzések révén növelni az övhasználat arányát, és ezzel csökkenteni a súlyos, illetve halálos kimenetelű közúti balesetek számát.