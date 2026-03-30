Budapest, 2026-02-11 A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésre érkezik a Karmelita kolostorban 2026. február 11-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Infostart

A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.

„Új nap, új botrányos lelepleződés. Egy Tiszából kiugrott szakértő nyilvánosságra hozta a párt energiaátállási tervét” – fogalmaz Orbán Viktor egy, a közösségi oldalán közzétett videóban, utalva arra, hogy Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője dokumentumokat hozott nyilvánosságra.

Ami ebben a dokumentumban szerepel, az egészen riasztó – folytatja a miniszterelnök, kifejtve: a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.

Orbán Viktor kiemeli: Magyarországnak nincs szüksége semmilyen tiszás energiaátállási tervre, ez a terv ugyanis tönkretenné a magyar családokat. „Jövő héten választás. Maradjunk inkább a védett üzemanyagáraknál, védjük meg a rezsicsökkentést, az adókat pedig tartsuk alacsonyan! A Fidesz a biztos választás!” – zárja gondolatait a miniszterelnök.

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfő reggel Csercsa Balázs közzétett egy Facebook-bejegyzést, amelyben azt állítja, az általa nyilvánosságra hozott dokumentumok Kapitány István csapatának legújabb anyagai, és ezekben arról van szó, hogy a Tisza párt hatalomra kerülése esetén azonnali korrekciókat hajt végre az energiapolitikában. Erről bővebben itt írtunk.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a Facebookján azzal reagált, hogy „a Mészáros Lőrinc-féle Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”.

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben megsemmisíti Irán erőműveit, olajkútjait és a Harg-szigetet. Ezt arra az esetre helyezte kilátásba, ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg azonnal, és rövid időn belül nem születik békemegállapodás - jelentette a Cnbc.

