Csercsa Balázs közzétette a Tisza Párt energiatervét: eltörölnék a rezsicsökkentést és védett üzemanyagárat

Hétfő reggel Csercsa Balázs közzétett egy Facebook-bejegyzést, amelyben azt állítja, az általa nyilvánosságra hozott dokumentumok Kapitány István csapatának legújabb anyagai, és ezekben arról van szó, hogy a Tisza párt hatalomra kerülése esetén azonnali korrekciókat hajt végre az energiapolitikában.

A poszthoz csatolt fényképek szerint a bevezetőben az áll, hogy az iráni háború miatt energiaválság alakul ki még a nyár előtt Európában, ami sürgős feladatok elé állítaná a Tisza-kormányt. Ezért a dokumentum tanúsága szerint a párt szakítana a hatósági árszabályozással, liberalizálná a hazai energiapiacot azáltal, hogy az új Országgyűlés alakuló ülésén benyújtaná az orosz eredetű benzin és gázolaj magyarországi behozatalát megtiltó törvényjavaslatot, amivel megszüntetné a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítését is.

Ezzel párhuzamosan a leendő kormány a leírtak szerint elindítaná azt a folyamatot, amely alapján a közérdekű alapítványokban lévő Mol-részvényeket visszavennék állami tulajdonba. Ennek határideje a dokumentum szerint 2028 vége. A Mol Dunai Finomítóját átállítanák a nyugati olaj feldolgozására, itt egymilliárd eurós költséggel és két évvel számolnak. Szintén 2028 végére érnék el, hogy az MVM legalább 75 százalékos tulajdonrészét privatizálják.

A dokumentumban foglaltak szerint az új kormány megalakulását követő 14 napon belül energiaveszélyhelyzetet hirdetne. A párt Csercsa posztja szerint azzal számol, hogy az intézkedések hatására a lakossági energia- és üzemanyagárak emelkedni fognak (a benzin árát 1000 forint körüli összegre, a dízelét ennél is magasabbra várják az intézkedés hatására), ezért a terv kidolgozói arra számítanak, hogy az intézkedések társadalmi feszültségekhez fognak vezetni.

Szerepel a dokumentumokban ismertetett tervben egy egyszeri, két évre szóló Energiafüggetlenségi Adó (EFA) bevezetése a megtakarításokra. Az adókulcs mértéke 1-1,5 százalékos lenne, az ebből befolyó összeget fordítanák a Mol finomítójának átalakítására. Van egy olyan terv is az állítások szerint, hogy a rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintját a költségvetési hiány csökkentésére költené egy Tisza-kormány.

A lakossági energiaárak emelkedését (a jelenlegi szint 2-2,5-szeresére történő emelkedést említenek) állítólag azzal magyaráznák, hogy azért a Fidesz-kormányok öröksége – a túlzott orosz függés és az eladósítás –, valamint Mészáros Lőrinc energiacégei felelősek – foglalta össze az Index. Az üzemanyagárak emelkedésére a válasz az lenne a dokumentum szerint, hogy a benzinárstop és a védett árak rendszere piaci torzulásokat okozott, amelyek az iráni háborúval és Donald Trump amerikai elnök politikájával együtt hozták létre az 1000 forint körüli literenkénti árakat. Az EFA bevezetésével kapcsolatban azt a magyarázatot vennék elő állítólag, hogy az adó terheit a NER gazdagjaira kell hárítani a közvélemény előtt, akikre külön vagyonadót is kivetnének.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookom azt írta: „ezt mindenkinek látnia kell.

Kint a Tisza energiaátállási terve.”

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a Facebookján azzal reagált, hogy „a Mészáros Lőrinc-féle Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”.

Az Index interjút készített Csercsa Balázzsal, aki egyebek mellett azt állítja, hogy ez a terv a Tisza központjában, Magyar Péter belső ellenzékében „kiverte a biztosítékot”, és „sokan közérdeknek tartanák, hogy ez a terv még a választások előtt nyilvánosságra kerüljön”, köztük ő is.