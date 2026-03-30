Infostart.hu
2026. március 30. hétfő
iratok papírok dokumentumok
Nyitókép: Pixabay

Csercsa Balázs közzétette a Tisza Párt energiatervét: eltörölnék a rezsicsökkentést és védett üzemanyagárat

Infostart

Csercsa Balázs történész, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője dokumentumokat hozott nyilvánosságra.

Hétfő reggel Csercsa Balázs közzétett egy Facebook-bejegyzést, amelyben azt állítja, az általa nyilvánosságra hozott dokumentumok Kapitány István csapatának legújabb anyagai, és ezekben arról van szó, hogy a Tisza párt hatalomra kerülése esetén azonnali korrekciókat hajt végre az energiapolitikában.

A poszthoz csatolt fényképek szerint a bevezetőben az áll, hogy az iráni háború miatt energiaválság alakul ki még a nyár előtt Európában, ami sürgős feladatok elé állítaná a Tisza-kormányt. Ezért a dokumentum tanúsága szerint a párt szakítana a hatósági árszabályozással, liberalizálná a hazai energiapiacot azáltal, hogy az új Országgyűlés alakuló ülésén benyújtaná az orosz eredetű benzin és gázolaj magyarországi behozatalát megtiltó törvényjavaslatot, amivel megszüntetné a hazai szereplők mesterséges előnyben részesítését is.

Ezzel párhuzamosan a leendő kormány a leírtak szerint elindítaná azt a folyamatot, amely alapján a közérdekű alapítványokban lévő Mol-részvényeket visszavennék állami tulajdonba. Ennek határideje a dokumentum szerint 2028 vége. A Mol Dunai Finomítóját átállítanák a nyugati olaj feldolgozására, itt egymilliárd eurós költséggel és két évvel számolnak. Szintén 2028 végére érnék el, hogy az MVM legalább 75 százalékos tulajdonrészét privatizálják.

A dokumentumban foglaltak szerint az új kormány megalakulását követő 14 napon belül energiaveszélyhelyzetet hirdetne. A párt Csercsa posztja szerint azzal számol, hogy az intézkedések hatására a lakossági energia- és üzemanyagárak emelkedni fognak (a benzin árát 1000 forint körüli összegre, a dízelét ennél is magasabbra várják az intézkedés hatására), ezért a terv kidolgozói arra számítanak, hogy az intézkedések társadalmi feszültségekhez fognak vezetni.

Szerepel a dokumentumokban ismertetett tervben egy egyszeri, két évre szóló Energiafüggetlenségi Adó (EFA) bevezetése a megtakarításokra. Az adókulcs mértéke 1-1,5 százalékos lenne, az ebből befolyó összeget fordítanák a Mol finomítójának átalakítására. Van egy olyan terv is az állítások szerint, hogy a rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintját a költségvetési hiány csökkentésére költené egy Tisza-kormány.

A lakossági energiaárak emelkedését (a jelenlegi szint 2-2,5-szeresére történő emelkedést említenek) állítólag azzal magyaráznák, hogy azért a Fidesz-kormányok öröksége – a túlzott orosz függés és az eladósítás –, valamint Mészáros Lőrinc energiacégei felelősek – foglalta össze az Index. Az üzemanyagárak emelkedésére a válasz az lenne a dokumentum szerint, hogy a benzinárstop és a védett árak rendszere piaci torzulásokat okozott, amelyek az iráni háborúval és Donald Trump amerikai elnök politikájával együtt hozták létre az 1000 forint körüli literenkénti árakat. Az EFA bevezetésével kapcsolatban azt a magyarázatot vennék elő állítólag, hogy az adó terheit a NER gazdagjaira kell hárítani a közvélemény előtt, akikre külön vagyonadót is kivetnének.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookom azt írta: „ezt mindenkinek látnia kell.
Kint a Tisza energiaátállási terve.”

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a Facebookján azzal reagált, hogy „a Mészáros Lőrinc-féle Index és Orbán Viktor ismét közösen hazudnak. Egy árva szó sem igaz a propaganda által hamisított energetikai anyagból”.

Az Index interjút készített Csercsa Balázzsal, aki egyebek mellett azt állítja, hogy ez a terv a Tisza központjában, Magyar Péter belső ellenzékében „kiverte a biztosítékot”, és „sokan közérdeknek tartanák, hogy ez a terv még a választások előtt nyilvánosságra kerüljön”, köztük ő is.

Hatalmas áttörést értek el: forradalmasíthatják az akkumulátorokat ezzel az újítással a kutatók

A Surrey-i Egyetem kutatói olyan új lítiumion-akkumulátor-anódot fejlesztettek ki, amely a szilícium és a szénnanocsövek kombinációjára épül. Ez a megoldás az eddig mért legmagasabb energiatárolási kapacitások egyikét nyújtja, miközben több száz töltési cikluson át megőrzi a stabilitását. Az eredmény jelentősen növelheti az elektromos járművek hatótávolságát, valamint a hordozható elektronikai eszközök élettartamát - írta meg a TechXplore.

Súlyos tévhitben él az öröklés kapcsán a legtöbb magyar: nagyot koppannak a hagyatéki tárgyaláson

A közjegyzők onnan számítva, hogy megkapták a dokumentumokat az önkormányzattól, túlnyomó részben egy éven belül átadják a hagyatékot az örökösöknek.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

