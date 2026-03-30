Hegyi Zsolt: Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket április 1-től

Hegyi Zsolt azt írta: a BAZ vármegyei bérletek és az országbérletek jövő hónaptól érvényesek lesznek az MVK (Miskolc Városi Közlekedési Zrt.) villamosain és autóbuszain, és Miskolc közigazgatási területén belül a vonatokra és a Volán-buszokra fel lehet szállni az MVK-bérletével is.

A MÁV holnapján olvasható közlemény szerint azzal, hogy az ország negyedik legnagyobb városa is csatlakozik a tarifaközösséghez, több mint 140 ezer miskolci, és 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé a közösségi közlekedés.

Miskolcon belül minden 14 év alatti számára a helyi közlekedésben is ingyenessé válik az utazás, a 14 éven felüli tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok pedig a kedvezményes vármegyebérlettel 945 forintért vehetik igénybe a MÁV-csoport és a helyi közlekedés szolgáltatásait.

Az ország- és vármegyebérleteken alapuló tarifarendszert a világ harmadik legjobbjának választották Londonban a múlt héten, és jó látni, hogy egyre több város csatlakozik az egységes országos rendszerhez.