ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.73
usd:
338.44
bux:
0
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új mozdonyokat kap a MÁV.
Nyitókép: Facebook / Dömötör Csaba

Hegyi Zsolt: Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket április 1-től

Infostart

Budapest és Debrecen után Miskolc a harmadik nagyváros, ahol megvalósul a tarifaközösség; április elsejétől Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) vármegye székhelyén a városi közlekedésben is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Hegyi Zsolt azt írta: a BAZ vármegyei bérletek és az országbérletek jövő hónaptól érvényesek lesznek az MVK (Miskolc Városi Közlekedési Zrt.) villamosain és autóbuszain, és Miskolc közigazgatási területén belül a vonatokra és a Volán-buszokra fel lehet szállni az MVK-bérletével is.

A MÁV holnapján olvasható közlemény szerint azzal, hogy az ország negyedik legnagyobb városa is csatlakozik a tarifaközösséghez, több mint 140 ezer miskolci, és 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé a közösségi közlekedés.

Miskolcon belül minden 14 év alatti számára a helyi közlekedésben is ingyenessé válik az utazás, a 14 éven felüli tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok pedig a kedvezményes vármegyebérlettel 945 forintért vehetik igénybe a MÁV-csoport és a helyi közlekedés szolgáltatásait.

Az ország- és vármegyebérleteken alapuló tarifarendszert a világ harmadik legjobbjának választották Londonban a múlt héten, és jó látni, hogy egyre több város csatlakozik az egységes országos rendszerhez.

Kezdőlap    Belföld    Hegyi Zsolt: Miskolcon is elfogadják az ország- és vármegye bérleteket április 1-től

országbérlet

hegyi zsolt

máv-csoport

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump szerint Iránban gyakorlatilag már megtörtént a rezsimváltás, mivel az ország korábbi vezetését teljesen felszámolták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 08:02
Megújult a Pilis egyik legfontosabb erdei kerékpárútja
2026. március 30. 07:50
NAV: megújul, és jóval sokoldalúbbá válik az adónaptár
×
×