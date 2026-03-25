Újranyit az ÉS Bisztró

Az ÉS Bisztró átépítése után mélyebb, elegánsabb lett filozófiailag, ugyanakkor mégis könnyed és barátságos. Teljes mértékben újjáépítették a vendégteret és a konyhát is, az elmúlt 13 év tapasztalataiból tanulva. Egy „fantasztikusan izgalmas tér” jött létre, amely rímel a korábbira – mondta el Zsidai Roy étteremtulajdonos, a Magyar Étteremi Szövetség elnöke az InfoRádióban. Hozzátette, az étterem azzal a céllal volt zárva az elmúlt hónapokban, hogy megértsék, mi az igazán fontos, és jobbat nyújthassanak az eddiginél, péntektől pedig ismét várják a vendégeket.

Mint fogalmazott, az ÉS egy könnyed, mégis decens magyar-bécsi bisztró és steakhouse. Az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai örökségéből inspirálódnak, így az étlapon megtalálható a marhapofapörkölt, a borjú bécsi, a bakonyi fogas is. Ugyanakkor az egészséges étkezés térnyerésére reagálva kibővítették „intenzívebben zöldségalapú” ételekkel, így több lett a saláta is.

A klasszikus nagyvendéglői kínálatnak és tálalásnak nem kell feltétlenül egy nehéz, kalóriadús étkezéssel párosulnia. Természetesen kívánságra egykilós Tomahawk steakkel vagy bone-in ribeye-jal, emellett különféle érlelt steakekkel és az ikonikus burgerükkel is tudnak szolgálni. A kínálat része lett a házi baracklekváros palacsinta is – tette hozzá Zsidai Roy.