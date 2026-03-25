ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.16
usd:
334.71
bux:
124114.47
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Újranyit az ÉS Bisztró

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Péntektől várják ismét a vendégeket.

Az ÉS Bisztró átépítése után mélyebb, elegánsabb lett filozófiailag, ugyanakkor mégis könnyed és barátságos. Teljes mértékben újjáépítették a vendégteret és a konyhát is, az elmúlt 13 év tapasztalataiból tanulva. Egy „fantasztikusan izgalmas tér” jött létre, amely rímel a korábbira – mondta el Zsidai Roy étteremtulajdonos, a Magyar Étteremi Szövetség elnöke az InfoRádióban. Hozzátette, az étterem azzal a céllal volt zárva az elmúlt hónapokban, hogy megértsék, mi az igazán fontos, és jobbat nyújthassanak az eddiginél, péntektől pedig ismét várják a vendégeket.

Mint fogalmazott, az ÉS egy könnyed, mégis decens magyar-bécsi bisztró és steakhouse. Az Osztrák-Magyar Monarchia gasztronómiai örökségéből inspirálódnak, így az étlapon megtalálható a marhapofapörkölt, a borjú bécsi, a bakonyi fogas is. Ugyanakkor az egészséges étkezés térnyerésére reagálva kibővítették „intenzívebben zöldségalapú” ételekkel, így több lett a saláta is.

A klasszikus nagyvendéglői kínálatnak és tálalásnak nem kell feltétlenül egy nehéz, kalóriadús étkezéssel párosulnia. Természetesen kívánságra egykilós Tomahawk steakkel vagy bone-in ribeye-jal, emellett különféle érlelt steakekkel és az ikonikus burgerükkel is tudnak szolgálni. A kínálat része lett a házi baracklekváros palacsinta is – tette hozzá Zsidai Roy.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Újranyit az ÉS Bisztró

újranyitás

zsidai zoltán roy

és bisztró

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Vinkó József: én is megdöbbentem, milyen titkokat, rejtett történeteket mutatnak Budapest egyes gasztrohelyei
Nagyon is létezik gasztroturizmus – mondta Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában, és felhívta a figyelmet újonnan összeállított gasztroséta helyekre. Beszélt arról is, hogy a hozzánk látogató külföldiek hetven százaléka milyen ételt keres, és hogy leáldozik-e a fine dining csillaga. Megtudhattuk tőle azt is, miért „házasítják” a japán és a perui konyhát.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aréna

A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csütörtökön a késő délelőtti óráktól eleinte a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd a délután második felétől már a Dunántúl más részén és a Bakonyban is havazás várható - tájékoztatott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a BlackRock vezére: rengeteg ember munkáját veheti el az AI, túl sok fiatalt toltak be az egyetemekre

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése miatt a társadalomnak újra meg kell tanulnia megbecsülni a fizikai és a szakmunkát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of reparations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 17:11
Havazást ígérnek, nem vicc!
2026. március 25. 17:02
Kétpárti parlamentre van esély a Medián szerint
×
×