2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Orbán Viktor Egerben 2026. március 17-én
Nyitókép: Orbán Viktor / YouTube

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Infostart

Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.

„Azért jöttem, hogy lehessen egy kérésem: támogassák Pajtók Gábort!” – kezdte beszédét Orbán Viktor Fidesz-elnök Egerben, kiállva a kormánypártok jelöltje mellett, „szelíd ember, de nagy harcos” – méltatta őt, akivel az egyetemi bajnokságban annak idején többször is összecsapott.

Szeret Eger városába jönni, „amikor itt találkozunk, általában győzelem szokott kikerekedni" - folytatta. Felidézte: 2003-ban itt szervezte újjá "a polgári tábort".

"Dobó István lábainál állni kellemes érzés, itt csak győztes beszédet lehet mondani, és győzni is fogunk az április 12-ei választásokon. Azt mondják, az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk: én azt mondom, mi többé, ők kevésbé" - szögezte le.

Elszámolva az előző négy évvel megköszönte a helyiek kitartását, szerinte sikerült teljesíteni a vállalásokat.

"Mert nem küldtük el a pénzt Ukrajnába"

Ezt követően Ukrajna pénzügyi támogatását kárhoztatta, miközben a nyugat gazdasága hanyatlik.

"Minden pénzt elküldtek Ukrajnába. Mi azért voltunk képesek, hogy 11 százalékkal emeljük a minimálbért, mert nem küldtük el a pénzt Ukrajnába" - jelentette ki.

Kijelentette: ha bizalmat kapnak, kiépítik a 14. havi nyugdíjat, az időseknek megköszönte, hogy "elhozták idáig az országot".

Gazdaságpolitika, fiatalok

Amit pedig a családok felé vállaltak, azt is teljesítették: adókedvezmény megduplázása, új adórendszer az anyáknak, szja-mentesség a kétgyermekes anyáknak - "a gyerek a jövő kulcsa" -, családi adókedvezmény. Magyarázata szerint igazságtalanság, hogy rosszabbul él, aki gyermeket vállal, a következő ciklus végére eléri a kormány, hogy ne így legyen - ha megválasztják a Fidesz-KDNP-t.

Felidézte, megígérte 2010-ben a munkaalapú gazdaságot, hogy ügyeskedésből ne lehessen többé megélni, nem fog senki eltartani olyanokat, akik dolgozhatnának, de nem akarnak; a következő ciklus célja 5 millió dolgozó ember Magyarországon, "ők teszik erőssé és gazdaggá az országot".

Meglátása szerint többet ér az országnak egy szorgalmas munkás, mint egy munkakerülő észkombájn.

A fiataloknak azt üzente: iparkodjanak, hogy megtalálják a saját helyüket, nem akar nekik életvezetési tanácsot adni, de keressenek társat, alapítsanak családot, és szeressék a hazát, "minden a helyére fog kerülni".

Szövetség a háború ellen

Beszédében "megújította a háborúellenes szövetséget".

"Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó. Ki fogunk maradni a háborúból, de ez nem egyszerű feladat" - fejtegette a miniszterelnök.

Nem szabad szerinte "ukránpárti kormányt választani", magyar kormány kell.

"Nincs indulat bennünk Ukrajna ellen, értjük őket, hogy bele akarnak vonni minél több országot a háborújukba, de mi nem tartozunk nekik semmit. Kenyeret adtunk nekik, fedelet, oktatást a gyermekeiknek, mikőzben ezt megtagadják a mi gyermekeinktől Kárpátalján. Nem kérhetik, hogy ne vásároljunk olcsó olajat, ezzel tönkretéve a magyar gazdaságot" - folytatta Orbán Viktor.

Üzent a "magyar labancoknak" is: nemet kell mondani nekik is, és meg kell mutatni a helyüket "valahol ott, hátul".

Több bekiabáló azt követelte, kapcsolja le Magyarország a villanyt Ukrajna felé, de közölte, ez csak a legvégső eszköz lehet, mert az ukrán nép nem ellenség, és része a kárpátaljai magyarság is.

Végezetül megköszönte a bizalmat, a kiállást és a támogatást a múltban, valamint a jövőben is.

"A politika nem balettáncosoknak való, és az érzelmeknek is csak korlátok között van helye; készen állok arra, hogy megvédjem az eredményeinket, de ez egyedül nem fog menni, szükség van ehhez lelki erőre, köszönök minden biztató szót, hátba veregetést, imát, amit az elmúlt években kaptam, és azt ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az országot, kirajzunk az országban, mindenkivel beszélni fogunk, és a végén győzni fogunk" - zárta gondolatait Egerben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot
Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó – fogalmazott kampánykörútjának egri állomásán a Fidesz elnöke.
 

Szakértő: az inflációt is csökkenti, hogy lejjebb vitték az üzemanyagok jövedéki adóját

A magyar kormány május 1-ig az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, hogy mérsékelje a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő világpiaci olajárak hatásait. Az InfoRádió az intézkedés hatásairól kérdezte Erdélyi Dórát, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány makroökonómiai elemzőjét, aki szerint ezzel a lépéssel összességében 25 forinttal ment lejjebb az üzemanyagár literenként, és az infláció is nagyjából 0,2 százalékponttal mérséklődött.
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Az izraeli hadsereg legfrissebb bejelentése szerint támadást indítottak a Baszidzs milicista alakulatok vezetője, Gholamreza Szolejmáni ellen Teheránban. Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe

Így csapják be azokat, akik használt autót vásárolnak: rengeteg magyar futhat bele a drága átverésbe

A használtautó-vásárlás sokak számára komoly pénzügyi döntést jelent, ugyanakkor jelentős kockázatot is hordoz.

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

Trump lashes out at Nato allies saying US 'no longer needs' help with Iran war

The US president's comments come after a growing list of nations, including many European powers, turned down his request to help protect the Strait of Hormuz.

