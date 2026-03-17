Orbán Viktor Egerben: a következő ciklus végére 5 millió dolgozó ember teszi gazdagabbá és erősebbé Magyarországot

„Azért jöttem, hogy lehessen egy kérésem: támogassák Pajtók Gábort!” – kezdte beszédét Orbán Viktor Fidesz-elnök Egerben, kiállva a kormánypártok jelöltje mellett, „szelíd ember, de nagy harcos” – méltatta őt, akivel az egyetemi bajnokságban annak idején többször is összecsapott.

Szeret Eger városába jönni, „amikor itt találkozunk, általában győzelem szokott kikerekedni" - folytatta. Felidézte: 2003-ban itt szervezte újjá "a polgári tábort".

"Dobó István lábainál állni kellemes érzés, itt csak győztes beszédet lehet mondani, és győzni is fogunk az április 12-ei választásokon. Azt mondják, az ellenfeleinkkel többé-kevésbé pariban vagyunk: én azt mondom, mi többé, ők kevésbé" - szögezte le.

Elszámolva az előző négy évvel megköszönte a helyiek kitartását, szerinte sikerült teljesíteni a vállalásokat.

"Mert nem küldtük el a pénzt Ukrajnába"

Ezt követően Ukrajna pénzügyi támogatását kárhoztatta, miközben a nyugat gazdasága hanyatlik.

"Minden pénzt elküldtek Ukrajnába. Mi azért voltunk képesek, hogy 11 százalékkal emeljük a minimálbért, mert nem küldtük el a pénzt Ukrajnába" - jelentette ki.

Kijelentette: ha bizalmat kapnak, kiépítik a 14. havi nyugdíjat, az időseknek megköszönte, hogy "elhozták idáig az országot".

Gazdaságpolitika, fiatalok

Amit pedig a családok felé vállaltak, azt is teljesítették: adókedvezmény megduplázása, új adórendszer az anyáknak, szja-mentesség a kétgyermekes anyáknak - "a gyerek a jövő kulcsa" -, családi adókedvezmény. Magyarázata szerint igazságtalanság, hogy rosszabbul él, aki gyermeket vállal, a következő ciklus végére eléri a kormány, hogy ne így legyen - ha megválasztják a Fidesz-KDNP-t.

Felidézte, megígérte 2010-ben a munkaalapú gazdaságot, hogy ügyeskedésből ne lehessen többé megélni, nem fog senki eltartani olyanokat, akik dolgozhatnának, de nem akarnak; a következő ciklus célja 5 millió dolgozó ember Magyarországon, "ők teszik erőssé és gazdaggá az országot".

Meglátása szerint többet ér az országnak egy szorgalmas munkás, mint egy munkakerülő észkombájn.

A fiataloknak azt üzente: iparkodjanak, hogy megtalálják a saját helyüket, nem akar nekik életvezetési tanácsot adni, de keressenek társat, alapítsanak családot, és szeressék a hazát, "minden a helyére fog kerülni".

Szövetség a háború ellen

Beszédében "megújította a háborúellenes szövetséget".

"Szükségünk van azokra a választások megnyerésére, akikkel szövetséget kötöttünk, de azokra is, akikkel még nem, hogy kívül tartsuk az országot a háborúból. Senki sem akar háborút, de nem akarni kevés. Ha nyomás van, tudni kell nemet mondani. Azt tanácsolom, olyan kormányt válasszanak, amely nemet tud mondani, ha a háború kérdéséről van szó. Ki fogunk maradni a háborúból, de ez nem egyszerű feladat" - fejtegette a miniszterelnök.

Nem szabad szerinte "ukránpárti kormányt választani", magyar kormány kell.

"Nincs indulat bennünk Ukrajna ellen, értjük őket, hogy bele akarnak vonni minél több országot a háborújukba, de mi nem tartozunk nekik semmit. Kenyeret adtunk nekik, fedelet, oktatást a gyermekeiknek, mikőzben ezt megtagadják a mi gyermekeinktől Kárpátalján. Nem kérhetik, hogy ne vásároljunk olcsó olajat, ezzel tönkretéve a magyar gazdaságot" - folytatta Orbán Viktor.

Üzent a "magyar labancoknak" is: nemet kell mondani nekik is, és meg kell mutatni a helyüket "valahol ott, hátul".

Több bekiabáló azt követelte, kapcsolja le Magyarország a villanyt Ukrajna felé, de közölte, ez csak a legvégső eszköz lehet, mert az ukrán nép nem ellenség, és része a kárpátaljai magyarság is.

Végezetül megköszönte a bizalmat, a kiállást és a támogatást a múltban, valamint a jövőben is.

"A politika nem balettáncosoknak való, és az érzelmeknek is csak korlátok között van helye; készen állok arra, hogy megvédjem az eredményeinket, de ez egyedül nem fog menni, szükség van ehhez lelki erőre, köszönök minden biztató szót, hátba veregetést, imát, amit az elmúlt években kaptam, és azt ígérem önöknek, hogy a következő húszegynéhány napban felszántjuk az országot, kirajzunk az országban, mindenkivel beszélni fogunk, és a végén győzni fogunk" - zárta gondolatait Egerben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.