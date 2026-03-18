ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.82
usd:
340.03
bux:
122059.42
2026. március 18. szerda Ede, Sándor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Facebook-blokád: így avatkozik bele a magyar választásba az EU Dömötör Csaba szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is, az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben.

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében.

A rendszer, melynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság, papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, de az amerikai törvényhozás jelentése szerint az Európai Bizottság a valóságban politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebooktól és a Youtube-tól is.

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak mondottakat. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést kaphatnak, tehát „pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál” – hívta fel a figyelmet.

Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek. A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az a Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a Digitális Média Megfigyelő Központ, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Amnesty, tehát – mint kiemelte – olyan Tisza-környéki intézetek és médiumok, amelyek egyértelműen és kizárólagosan a liberális oldalhoz köthetők. Sokatmondó, hogy a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van – jegyezte meg.

Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról, akik egyetlen kérdés feltétele nélkül némán hallgatták végig Magyar Péter hazugságait, és ami a legfontosabb: amelyek két háború árnyékában is azt állítják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás – fogalmazott.

Szavai szerint az eljárás arra is választ ad, hogy miért indították el az orosz kémekről és beavatkozásról szóló álhírkampányt. Orosz beavatkozásra hivatkoznak, de közben a brüsszeli beavatkozást valósítják meg az Európai Bizottság pénzéből. A tartalomkorlátozást végrehajtó magyar konzorcium az elmúlt években több mint egymilliárd forintnak megfelelő eurót kapott Brüsszelből – közölte.

Aki kételkedne a helyzet súlyosságában, nézze meg az amerikai törvényhozás jelentését arról, hogyan gyakorolt nyomást az Európai Bizottság a digitális cégekre közel száz találkozón – fogalmazott Dömötör Csaba, majd figyelembe ajánlotta Mark Zuckerberg „Facebook-vezér” videóját arról, hogy a tényellenőrök politikai cenzorként működtek Amerikában.

Amerikában leépítették ezt a rendszert, de az Európai Bizottság kiterjeszti azt. Most arra használja, hogy Magyar Péter érdekében „Facebook-blokádot” vezessen be Magyarországon – hívta fel a figyelmet. Minden eszközt bevetnek, hogy egy simulékonyabb kormányt segítsenek hatalomra Magyarországon, amely nem áll útjában a háborús terveknek – mutatott rá.

„De van egy rossz hírünk számukra: erről a magyarok fognak dönteni április 12-én. A csendes békepárti többség akkor adja majd meg a választ” – tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz politikusa.

Kezdőlap    Belföld    Facebook-blokád: így avatkozik bele a magyar választásba az EU Dömötör Csaba szerint

európai unió

közösségi média

dömötör csaba

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor: a Hormuzi-szoros ügyében Amerika nem engedhet, mert akkor a Nyugat gyengének tűnik

inforadio
ARÉNA
2026.03.18. szerda, 18:00
Rónai Sándor
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezrével törli tavaszi járatait egy népszerű európai légitársaság, brutálisan megdrágulnak a jegyek

A költségnövekedés az utasokat is közvetlenül érint

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran confirms intelligence minister killed in Israeli strike

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 18. 16:20
Új magyar–román határátkelő létesül
2026. március 18. 16:10
Szegedi diszkó a legújabb áldozata a bezárási hullámnak
×
×