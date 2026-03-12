ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Két kifejlett szürke farkas az erdőben vagy egy vadasparkban.
Nyitókép: Pixabay

Farkasfalka csaphatott le egy borsodi falu mellett, jelentős a kár

Infostart

Vélhetően farkasok támadtak meg szarvasokat Martonyi mellett, a helyiek két elpusztult állatot találtak és a temető kerítése is megrongálódott.

Egészen döbbenetes farkastámadás következményeivel szembesültek a Martonyiban élők kedd reggelre virradóra. A falka egészen a falu határában, a temetőnél csapott le a szarvas rudlira, a támadás következtében nem csak két szarvas pusztult el, hanem jelentős kár is keletkezett a temető kerítésében – írja beszámolójában a boon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település önkormányzata a következőt írta ki hivatalos Facebook-oldalára: „Tájékoztatás! Feltehetően farkasok (védett állatok) támadtak azokra szarvasokra amelyek a temetőnkön tartózkodtak. A nyomokból ítélve a szarvasokból álló rudli nekiment a drótkerítésnek a támadás során és kb 20-25 betonoszlopot törtek el. Szerencsére a menekülési útvonaluk nem a sírhelyek felé vezetett, ezért nagyobb kár, úgy tűnik nem keletkezett. A támadást követően 2 db szarvas elhullott, egyik a helyszínen, míg a másik egy magánlakás udvarára menekült és ott pusztult el.”

Az eset kapcsán felvették a kapcsolatot az illetékes vadásztársasággal. Arra is emlékeztették a lakosokat, hogy a temetők egyházi tulajdonban vannak, az önkormányzat pedig csak szívességi karbantartó, így a helyreállítás nem akadálytalan. Ebben az ügyben hozzátették: „Úgy tűnik, a korábbi kerítés nem védi meg a területet a behatolástól, bár ilyen jellegű komoly kár az elmúlt évtizedekben nem történt. Sajnos erre lehet számítani a farkasok elszaporodása miatt, mivel a vadak éjjel a lakott területek felé húzódnak félelmükben.”

