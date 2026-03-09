ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Autós tankol a Mol gyáli töltőállomásán 2020. január 1-jén. A kormány döntése értelmében január 1-jétől emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

Infostart / MTI
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD) – írja a holtankoljak.hu.

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Ha ez a kutak áraiban is érvényesül reggel, akkor a keddi átlagárak a következők lesznek:

  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 649 Ft/liter.

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
 

