Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

A hétfői olajárrobbanás hatására keddtől tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is gyengül a dollárral szemben (jelenlegi árfolyam 343 HUF/USD) – írja a holtankoljak.hu.

Mindennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.

Ha ez a kutak áraiban is érvényesül reggel, akkor a keddi átlagárak a következők lesznek: