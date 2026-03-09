ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
398.08
usd:
344.34
bux:
120261.85
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (szemben k) a védelmi és az energiabiztonsági tanács ülésén 2026. március 9-én. A kormányfõ mellett balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (b), Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter (j2) és Lantos Csaba energiaügyi miniszter (j).
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Infostart

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.

„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult; ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára” – fogalmaz Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Szerinte a veszély elhárításához két döntésre van szükség:

  • egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függeszteni minden, az orosz energiára kivetett szankciót – ezt a mai napon egy levélben kezdeményezte Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynál;
  • itthon pedig meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen, aminek érdekében a kormányfő ma kora délutánra összehívta a kormány rendkívüli ülését.

Orbán Viktor azt mondta, az ülést követően ismét jelentkezik.

Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

ukrajna

benzin

orbán viktor

közel-kelet

olaj

háború

kormányülés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás
A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, a CDU és az AfD előtt. A Zöldek 30,2 százalékot szereztek, míg a CDU 29,7 százalékon végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott a tartományi parlamentben. A választás tanulságairól Prőhle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatóját kérdeztük.
 

Szűken a Zöldek nyertek, marad a Zöldek–CDU koalíció Baden-Württembergben

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
 

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

A szíriai kurdok meghökkentő üzenetet küldtek az iráni kurdoknak

SOS-jelet küldtek az iráni női focisták a buszról: kivégzés vagy börtön várhat rájuk otthon – videó

Donald Trump: Irán „teljesen védtelenné vált” – a háború hétfői hírei percről percre

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Kiderült, ki Irán új vezetője, nem csitulnak a támadások, Trump elitalakulatokat vethet be – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn

Az iráni Szakértők Tanácsa tegnap este bejelentette: a megölt Ali Hámenei ajatollah fiát, Modzsataba Hámeneit választották az iszlám köztársaság új legfőbb vezetőjének. A katonai és politikai elöljárók máris hűséget fogadtak neki, Donald Trump ugyanakkor korábban "elfogadhatatlannak" titulálta, ha az ifjabb Hámeneire esne a választás, és beszámolók szerint "nem boldog". Izrael pár napja közölte: bárki is kerül majd ki győztesen, "egyértelmű megsemmisítési célpontnak" számít. Az éjszaka folyamán folytatódtak az Irán elleni támadások, miközben Libanont, Katart, Bahreint, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Irakot is csapások érték. Csak Bahreinben 32 sebesültről tudni. A Fehér Ház a jövőben nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését, de akár a sorozást sem, miközben Donald Trump állítólag szárazföldi különleges erők bevetését mérlegeli, hogy elkobozzák Irán majdnem fegyvertisztaságú, dúsított uránját. Az amerikai elnök elmondása szerint ő fogja eldönteni Izraellel közösen, mikor ér véget a háború. A kőolaj hordónkénti ára mindeközben négyéves csúcsra, 110 dollár fölé emelkedett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt

Kész, vége az olcsó utazásoknak a kiéleződött háború miatt: elképesztő, mennyit drágultak a repülőjegyek napok alatt

Az olajárak meredeken emelkednek, ez világszerte padlóra küldte a légitársaságok részvényeit, miközben a repülőjegyárak az egekbe szöktek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

As G7 finance ministers prepare for an emergency meeting, UK Prime Minister Keir Starmer says the longer the war goes on, the more likely an economic impact becomes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 11:04
Jókora torlódások lassítják két autópálya forgalmát is
2026. március 9. 10:46
Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról
×
×