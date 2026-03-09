Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

„Az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt a kőolaj ára Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indult; ebben a helyzetben a Zelenszkij által bevezetett ukrán olajblokád a lehető legsúlyosabb fenyegetést jelenti immár nem csak Magyarország és Szlovákia, de az egész Európai Unió számára” – fogalmaz Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Szerinte a veszély elhárításához két döntésre van szükség:

egész Európában felül kell vizsgálnunk és fel kell függeszteni minden, az orosz energiára kivetett szankciót – ezt a mai napon egy levélben kezdeményezte Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynál;

itthon pedig meg kell akadályozni, hogy a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen, aminek érdekében a kormányfő ma kora délutánra összehívta a kormány rendkívüli ülését.

Orbán Viktor azt mondta, az ülést követően ismét jelentkezik.