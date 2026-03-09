ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.27
usd:
343.59
bux:
120413
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a kormánypárt országjáró fórumának szigetvári állomásán, a Flórián Rendezvényteremben 2024. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Kocsis Máté törvényjavaslata szerint az eljárás végéig „lefoglalt” lenne az ukrán takarékbank vagyona

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Törvényjavaslatot nyújtott be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ukrán takarékbank lefoglalt vagyona miatt, a törvényt kivételes eljárásban fogja tárgyalni a parlament – derült ki a nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésének nyílt részén.

Kocsis Máté a Telex összefoglalója szerint a javaslat indoklásakor azt mondta, hogy „az ukrán aranykonvojként elhíresült” üggyel kapcsolatban sok dolog továbbra sem tiszta. A javaslat a „szokatlan mennyiségű” Magyarországon keresztül szállított készpénz és aranyról szól,

Kocsis azt javasolta, hogy a múlt héten lefoglalt vagyont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kezdeményezett eljárás végéig lefoglaltnak kell tekinteni.

A bizottság fideszes tagja azt mondta, azt vizsgálják, hogy a szállított vagyon célja és felhasználása hogyan hat a nemzetbiztonságra. Azt viszont kijelentette, hogy a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet Magyarországnak.

A javaslatot nagyon rövid idő alatt meg is vitatták a képviselők. Az MSZP-s Molnár Zsolt kifogásolta, hogy miért mostanra, a választások előttre időzítette Kocsis Máté a javaslatot, miért ilyen gyorsan adta be. A bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán is kifogásolta, hogy ilyen gyorsan született meg a javaslat, így nem volt idő azt részletesen megismerni. Sas szerint felmerül a visszaható hatályú törvénykezés aggálya is a javaslattal kapcsolatban. Azzal viszont ők is egyetértettek, hogy az ügynek lehet nemzetbiztonsági kockázata.

Kocsis Máté röviden reagált az aggályaikra, szerinte bár valóban felmerülhet a visszamenőleges hatály aggálya, de a javaslat erről a konkrét ügyről szól, ebben szükséges a jogalkotás.

Elnézést kért, amiért ilyen rövid idő alatt nyújtotta be a javaslatot, de ezt azzal indokolta, hogy a parlament a választások előtt már csak hétfőn és kedden ülésezik, ezért sürgősen kell meghozni a javaslatról a döntést.

Kocsis javaslatát a bizottság négy igen és két tartózkodás mellett megszavazta, a jobbikos Sas Zoltán és az MSZP-s Molnár Zsolt tartózkodtak. Ugyanígy szavaztak a tagok arról is, hogy a bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalják a javaslatot.

Az ukrán takarékbank vasárnap azt közölte, visszaköveteli a pénzszállító autókban lefoglalt pénzt és aranyat a magyar hatóságoktól.

Március 6-án derült ki, hogy két ukrán pénzszállító autót kapcsoltak le a magyar hatóságok az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közötti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél. A NAV aznap közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében.

Kezdőlap    Belföld    Kocsis Máté törvényjavaslata szerint az eljárás végéig „lefoglalt” lenne az ukrán takarékbank vagyona

országgyűlés

kocsis máté

ukrajnai háború

ukrán pénzszállító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor

„Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen. Ennek érdekében ma kora délutánra összehívtam a kormány rendkívüli ülését” – jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
 

Tovább emelkedik a benzin ára, itt vannak a keddi magyar számok

Ezért drágul drámaibban a dízel – szakértő az árakról, az ellátásról, és az esetleges árstopról

A horvát kormány maximálja az üzemanyagárakat a közel-keleti helyzet miatt

Energiabiztonsági Tanács Budapesten: üzenet Brüsszelnek az orosz olajról

Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

Prőhle Gergely: repedést kapott a németországi politikai stabilitás

A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, a CDU és az AfD előtt. A Zöldek 30,2 százalékot szereztek, míg a CDU 29,7 százalékon végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott a tartományi parlamentben. A választás tanulságairól Prőhle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatóját kérdeztük.
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában

Évtizedes tilalmat törölnek el: utat nyitnak az atomfegyvereknek Oroszország közvetlen szomszédságában

Finnország kormánya törvénymódosítást terjesztett elő, amely feloldaná a nukleáris fegyverekre vonatkozó, hidegháborús időkből származó kategorikus tilalmat. Ennek célja az ország teljes integrációja a NATO elrettentési stratégiájába - tudósított a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza

Elképesztő bajba került a költségvetés: alig indult el az év, máris kong az ürességtől a magyar államkassza

Februárban történelmi léptékű, 2139 milliárd forintos hiányt halmozott fel a magyar költségvetés, ez az elmúlt negyedszázad második legnagyobb havi deficitje.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

Oil price passes $100 a barrel for first time since 2022 as Starmer warns of Iran war's economic impact

As G7 finance ministers prepare for an emergency meeting, UK Prime Minister Keir Starmer says the longer the war goes on, the more likely an economic impact becomes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 13:29
Elnyelt a föld egy autót Budapesten – fotók
2026. március 9. 13:17
Megerősítették a lőrinci Mátravidéki Erőmű védelmét
×
×