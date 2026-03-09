Kocsis Máté törvényjavaslata szerint az eljárás végéig „lefoglalt” lenne az ukrán takarékbank vagyona

Kocsis Máté a Telex összefoglalója szerint a javaslat indoklásakor azt mondta, hogy „az ukrán aranykonvojként elhíresült” üggyel kapcsolatban sok dolog továbbra sem tiszta. A javaslat a „szokatlan mennyiségű” Magyarországon keresztül szállított készpénz és aranyról szól,

Kocsis azt javasolta, hogy a múlt héten lefoglalt vagyont a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kezdeményezett eljárás végéig lefoglaltnak kell tekinteni.

A bizottság fideszes tagja azt mondta, azt vizsgálják, hogy a szállított vagyon célja és felhasználása hogyan hat a nemzetbiztonságra. Azt viszont kijelentette, hogy a szállítás módja, a személyek kiléte nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet Magyarországnak.

A javaslatot nagyon rövid idő alatt meg is vitatták a képviselők. Az MSZP-s Molnár Zsolt kifogásolta, hogy miért mostanra, a választások előttre időzítette Kocsis Máté a javaslatot, miért ilyen gyorsan adta be. A bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán is kifogásolta, hogy ilyen gyorsan született meg a javaslat, így nem volt idő azt részletesen megismerni. Sas szerint felmerül a visszaható hatályú törvénykezés aggálya is a javaslattal kapcsolatban. Azzal viszont ők is egyetértettek, hogy az ügynek lehet nemzetbiztonsági kockázata.

Kocsis Máté röviden reagált az aggályaikra, szerinte bár valóban felmerülhet a visszamenőleges hatály aggálya, de a javaslat erről a konkrét ügyről szól, ebben szükséges a jogalkotás.

Elnézést kért, amiért ilyen rövid idő alatt nyújtotta be a javaslatot, de ezt azzal indokolta, hogy a parlament a választások előtt már csak hétfőn és kedden ülésezik, ezért sürgősen kell meghozni a javaslatról a döntést.

Kocsis javaslatát a bizottság négy igen és két tartózkodás mellett megszavazta, a jobbikos Sas Zoltán és az MSZP-s Molnár Zsolt tartózkodtak. Ugyanígy szavaztak a tagok arról is, hogy a bizottság azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalják a javaslatot.

Az ukrán takarékbank vasárnap azt közölte, visszaköveteli a pénzszállító autókban lefoglalt pénzt és aranyat a magyar hatóságoktól.

Március 6-án derült ki, hogy két ukrán pénzszállító autót kapcsoltak le a magyar hatóságok az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közötti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél. A NAV aznap közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében.