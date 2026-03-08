Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij zsarolja Magyarországot

Egyebek közt az ukrán elnök fenyegetéseivel, az olajblokáddal és a magyar energiaellátással is foglalkozott Orbán Viktor legújabb hírlevelében. A miniszterelnök szerint a magyar kormány továbbra is ki fog állni amellett, hogy az ország kimaradjon a háborúból – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: az ukrán vezetésnek útban van a magyar kormány, ezért el akarják távolítani, mert olyan vezetést szeretnének, amely teljesíti Kijev elvárásait. Hangsúlyozta, a magyar kabinet nem tesz eleget az ukrán követeléseknek, így annak sem az ország váljon le az orosz energiáról.

De nem támogatja Ukrajnát sem a háborúban sem pedig abban, hogy az EU tagja legyen.

Ukrajna megszegte a szerződést az olajszállítás ügyében – állítja írásában Orbán Viktor. Ezért a magyar kormány válaszként blokkolja az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket, leállította a benzin- és dízelszállításokat Ukrajna felé, továbbá ellenőrzés alá vonja az Ukrajnába irányuló, Magyarországon áthaladó szállítmányokat is.

A kormányfő kiemelte, hogy az olcsó orosz gáz és a rezsicsökkentés nélkül a magyar családok egy átlagos havi fizetésüket veszítenék el. Ezzel magyarázta, hogy Magyarország az elmúlt években olyan vezetékhálózatot épített ki, amely délről kerüli el Ukrajnát, és biztosítja az ország gázellátását. Azt is közölte, hogy a kormány szükség esetén állami eszközökkel fogja megakadályozni az energia árak elszabadulását.

Orbán Viktor hírlevelében a Tisza Pártot is bírálta.

Szerinte a párt leállítaná a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját, amely a családoknak juttatja vissza azt a pénzt, ami a nagy multinacionális vállalatoktól elvon. A kormányfő azt állította, hogy a Tisza Párt programja a multik érdekeit szolgálná.

A miniszterelnök azt a véleményét hangoztatta, hogy a háborús veszély nőni fog Európában, ezért szerinte erős kormányra van szükség, amely biztosítani tudja, hogy Magyarország kimaradjon bármilyen katonai konfliktusból.

Hírlevelében ugyanakkor nagy sikernek nevezte a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitelprogramot, amit közlése szerint már több mint ötvenezren vettek igénybe, és fél év alatt több mint 27 ezer esetben folyósították is a hitelt. Külön kiemelte, hogy az igénylők átlagéletkora 34 év, a szerződések jelentős részét fiatal házaspárok kötötték, így a program már több mint negyvenezer fiatal otthonteremtését segítette.