Hazamehettek az ukránok, de a pénz maradt

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en erősítette meg a hírt, miszerint a hét ukrán állampolgárt sikerült „kiszabadítani” Budapestről. Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége hivatalos közleményében úgy fogalmazott: „A srácok már a mi oldalunkon vannak, hazahoztuk őket”. A diplomáciai siker ellenére a nagykövetség utóiratban jelezte, hogy a küzdelem folytatódik: „A pénzeszközöket és értékeket is visszaszerezzük, de a prioritás most az emberek”.

Az ügyben Ukrajnában rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak az Európai Unió diplomatáinak, ahol az ukrán fél kategorikusan visszautasította a magyar hatóságok vádjait - írja a blikk.hu. Jevhen Perebijnisz külügyminiszter-helyettes és az ukrán bankrendszer vezetői hangsúlyozták: az Ausztriából Ukrajnába tartó „aranykonvoj” mindenben megfelelt a nemzetközi jognak és az EU vámjogszabályainak. A szállítmány törvényes eredetét igazoló összes kísérő dokumentum rendelkezésre állt.

Az ukrán vezetés a magyar hatóságok fellépését „abszurdnak”, a pénzeszközök visszatartását pedig „állami terrorizmusnak” és „politikai zsarolásnak” minősítette.

Magyar válasz

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek délután az ukrán nagykövetség előtt tartott demonstráción válaszolt a vádakra.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország nem enged a zsarolásnak, és élesen bírálta az ukrán vezetés retorikáját.

„Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!”

– fogalmazott a miniszter.

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna a kőolajszállítások leállításával és a diplomáciai támadásokkal a közelgő, április 12-i parlamenti választásokba akar beavatkozni. Szijjártó Péter kifejtette: Kijev célja, hogy Magyarországon háborúpárti kormány kerüljön hatalomra, amely katonákat és pénzt küldene Ukrajnának.

A miniszter megerősítette: bár az ukrán fél nyomást gyakorol, Magyarország energiabiztonsága garantált, a tartalékokat feltöltötték, és a kormány továbbra is nemet mond az orosz–ukrán háborúba való belesodródásra, valamint Ukrajna EU-csatlakozására.

A lefoglalt vagyon sorsa bizonytalan

Míg a hét pénzszállító már ukrán földön tartózkodik, a 27 milliárd forintnyi külföldi valuta és a 9 kiló arany sorsa jogi és diplomáciai patthelyzetet teremtett. A magyar hatóságok a TEK videójával támasztották alá az akció jogszerűségét, az ukrán fél pedig nemzetközi bírósági utat és további politikai nyomást helyezett kilátásba az értékek visszaszerzése érdekében.