Hungarian and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: Getty Images

Ukrán külügyminiszter: követeljük az értékeink visszaszolgáltatását

Infostart

Andrij Szibiha az X-en közzétett bejegyzésében szorgalmazta, hogy a magyar hatóságok mielőbb szolgáltassák vissza azt a készpénzt és aranyat, amit a NAV foglalt le ukrán pénzszállítóktól.

"Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket" - fogalmazott Andrij Szibiha.

Hozzátette: ez a pénz nem Magyarországé vagy annak kormányáé, hanem az Oscsadbank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké. "Ezek azonnali visszaszolgáltatását követeljük, és sürgetjük európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak. Minden európai partnerünket arra biztatom, hogy szólaljon meg az ügyben" - írta az ukrán külügyminiszter.

