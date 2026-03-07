ARÉNA - PODCASTOK
Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai és háromszoros világbajnok kajakozó az Oktogonon az olimpia nemzetközi világnapja alkalmából ideiglenesen róla elnevezett villamosmegállóban 2016. június 23-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Újra megszólalt a gödi polgármester, elmagyarázta a helyzetet

Infostart

Göd városa saját költségvetésből és saját hatáskörben építette ki azt a komplex környezeti monitoringrendszert, amely független, akkreditált adatokkal szolgál a helyi akkumulátorgyár környezeti hatásairól. Ennek részleteit ismertette Kammerer Zoltán egy helyi lapnak adott interjújában.

A beruházás jelentőségét az adja, hogy bár a város nem környezetvédelmi hatóság, a vezetés stratégiai döntést hozott az önálló mérési hálózat létrehozásáról - írja a hellogod.hu a városi lap alapján.

Kammerer Zoltán polgármester szerint ez a lépés a helybéliek biztonságérzetének és a hiteles tájékoztatásnak az alapja. „Azért is fontosnak tartom, hogy saját mérési eredményeink legyenek, mert így az adatok tulajdonosaiként biztosak lehetünk abban, hogy senki sem manipulál velük” – nyilatkozta a városvezető.

Azt is hozzátette, hogy

Szerencsére nem találtak olyan komponenseket, amelyek a gyár működésével összefüggésbe hozhatóak, és/vagy a gödi emberek egészségét veszélyeztetnék.

Stratégiai vízvédelmi hálózat

Az önkormányzati projekt egyik legfontosabb eleme a talajvíz-ellenőrző rendszer, amelynek kiépítése szigorú szakmai folyamat mentén zajlott. A közbeszerzésen nyertes szakemberek 16 talajvíz- és 328 talajmintát vizsgáltak meg a próbafúrások során.

A gyár és a Duna közötti sávban hat állandó megfigyelőkutat létesítettek, amelyek 2025. december végére készültek el.

Az akkreditált mérések során többek között az NMP oldószer jelenlétét, fémeket és félfémeket is vizsgálnak.

A szakértői állásfoglalás alapján a mintavételezést negyedévente ismétlik meg, az eredményeket pedig a város hivatalos honlapján bárki számára elérhetővé teszik.

Non-stop levegőminőség-kontroll

A városvezetés a talajvíz-monitoring után a levegő tisztaságának állandó felügyeletét is célul tűzte ki. A 2026-os költségvetésben 300 millió forintot különítettek el egy állandó levegőminőség-mérő állomás megépítésére.

A rendszer a hét minden napján, 0–24 órában online fogja szolgáltatni a mérési adatokat. Ez a megoldás lehetővé teszi a technológiai folyamatok valós idejű, folyamatos kontrollját.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az adatok tulajdonlása és a mérések rendszeressége az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a másoktól kapott, esetlegesen hiányos információkra alapozott döntéseket.

Mindenesetre eddig

„nem találtak olyan komponenseket, amelyek a gyár működésével összefüggésbe hozhatóak, és/vagy a gödi emberek egészségét veszélyeztetnék.”

- idézte a lap a háromszoros olimpiai bajnok városvezetőt.

Bírálat

Míg az önkormányzat a saját mérőhálózatára támaszkodik, a helybéliek egy része és a Civil Monitor civil szervezet független vizsgálatokat is kezdeményezett; utóbbiak öt különböző ponton végzett akkreditált kútvíz-vizsgálatai szintén nem mutattak ki nehézfémet vagy oldószert a mintákban - olvasható a goderthirek.com nevű blogon.

Az írásban, amelyet az előző önkormányzati időszak egyik alpolgármestere jegyez, azt a bírálatot fogalmazták meg, hogy egy normálisan működő rendszerben a cég belső protokolljainak és az állami hatóságok szoros, üzemen belüli ellenőrzésének kellene garantálnia, hogy káros anyagok ne juthassanak a környezetbe, elkerülve az olyan hosszú távú kockázatokat, mint a talaj és a levegő minőségének fokozatos romlása. Elvárnák azt is hogy a hatóságok érdemben reagáljanak a felmerülő lakossági aggályokra a hasonló léptékű ipari fejlesztések esetében.

