Hivatalos: az NVB elfogadta a Fidesz–KDNP és a DK választási listáját

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 megyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthat. Az országos lista bejelentésének határideje március 7-e 16 óra.

Az NVB csütörtöki ülésén megállapította, hogy a Fidesz–KDNP és a DK által bejelentett lista is teljesíti az országos lista állításának feltételeit, ezért nyilvántartásba vette a két pártlistát.

Az országos listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 279; a Fidesz–KDNP közös listáján 203 jelölt van, a DK listáján 108.

Az NVB határozata nem jogerős, az ellen három napon belül lehet jogorvoslattal lehet élni a Kúriánál.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom országos pártlistáját.

Az országos listáról a 93 kiadható mandátumot a pártlistákra leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján osztják ki. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületben győztes jelölt minden olyan szavazata, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez. Töredékszavazat továbbá minden olyan szavazat, amelyet olyan jelöltre adtak le az egyéni választókerületben, aki nem szerzett mandátumot.

Fontos szabály, hogy csak azok a pártok juthatnak mandátumhoz az országos listáról, amelyek a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább 5 százalékát elérték. Közös lista esetén a küszöb 10 százalék, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén pedig 15 százalék.

Mivel a Fidesz és a KDNP frakcióval rendelkezik az Országgyűlésben, az NVB-be delegált tagjaik mandátuma a választás kitűzését követően is megmaradt. Az Országgyűlés alakuló ülését követően a testületben csak a választott tagok maradhatnak, illetve azon pártok delegálthatnak tagot, amelyek parlamenti frakciót tudnak alakítani.