A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 06. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák egyike Budapesten a Nemzeti Választási Irodában 2020. október 15-én. Sértetlennek találta az urnákat ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A kijelölt tiszaújvárosi szavazatszámláló bizottság a voksokat 16-án számolja meg, de ezek érdemben már nem befolyásolják az eredményt. A voksolást Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) nyerte.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hivatalos: az NVB elfogadta a Fidesz–KDNP és a DK választási listáját

Infostart / MTI

Nyilvántartásba vette a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös pártlistáját, valamint a Demokratikus Koalíció önálló listáját az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB); a Fidesz–KDNP listáját Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök, a DK-ét Dobrev Klára pártelnök, európai parlamenti (EP-) képviselő vezeti.

Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthat országos listát, amely legalább 14 megyében és a fővárosban legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthat. Az országos lista bejelentésének határideje március 7-e 16 óra.

Az NVB csütörtöki ülésén megállapította, hogy a Fidesz–KDNP és a DK által bejelentett lista is teljesíti az országos lista állításának feltételeit, ezért nyilvántartásba vette a két pártlistát.

Az országos listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 279; a Fidesz–KDNP közös listáján 203 jelölt van, a DK listáján 108.

Az NVB határozata nem jogerős, az ellen három napon belül lehet jogorvoslattal lehet élni a Kúriánál.

Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom országos pártlistáját.

Az országos listáról a 93 kiadható mandátumot a pártlistákra leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján osztják ki. Töredékszavazatnak minősül az egyéni választókerületben győztes jelölt minden olyan szavazata, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez. Töredékszavazat továbbá minden olyan szavazat, amelyet olyan jelöltre adtak le az egyéni választókerületben, aki nem szerzett mandátumot.

Fontos szabály, hogy csak azok a pártok juthatnak mandátumhoz az országos listáról, amelyek a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább 5 százalékát elérték. Közös lista esetén a küszöb 10 százalék, kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén pedig 15 százalék.

Mivel a Fidesz és a KDNP frakcióval rendelkezik az Országgyűlésben, az NVB-be delegált tagjaik mandátuma a választás kitűzését követően is megmaradt. Az Országgyűlés alakuló ülését követően a testületben csak a választott tagok maradhatnak, illetve azon pártok delegálthatnak tagot, amelyek parlamenti frakciót tudnak alakítani.

