Két héten belül újraindulhatnak a személyvonatok a mellékvonalon

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán azt írta, hogy a 75-ös számú vasútvonal „infrastrukturálisan már kész, de a következő napokban mérővonattal még átvizsgálják, a személyforgalmat csak ezután indítják el újra. A vonatok a nőnapi hétvégétől válthatják föl a pótlóbuszokat Magyarország egyik legnépszerűbb vasúti mellékvonalán” – tette hozzá.

A vezérigazgató emlékeztetett, hogy

tavaly ősszel ezen a vonalon kisiklott egy szerelvény Vác és Szokolya között, a balesetet a váratlanul felgyorsult pályaromlás okozta.

Az ezt követő vizsgálatban arra kerestek választ, hogy miért nem tudták megbízhatóbban előre jelezni a pályahiba gyors súlyosbodását.

A szakértői jelentés megállapításai alapján a társaság új protokollt vezetett be, több méréssel és összetettebb elemzésekkel. A mérési adatokat a belső vizsgálat szerint másképp kell feldolgozni és szigorúbban kell értelmezni, mint eddig, különösen egy geológiai szempontból olyan kényes szakaszon, mint a Börzsönyben – olvasható a bejegyzésben.