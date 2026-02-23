ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Újraindulhat a közlekedés a Vác–Balassagyarmat vonalon
Két héten belül újraindulhatnak a személyvonatok a mellékvonalon

A héten elkészül a Vác és Balassagyarmat közötti vonal felújítása, a kedvezőtlen időjárás miatti kényszerszünet nagy részét sikerült behozni – közölte a MÁV Csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán azt írta, hogy a 75-ös számú vasútvonal „infrastrukturálisan már kész, de a következő napokban mérővonattal még átvizsgálják, a személyforgalmat csak ezután indítják el újra. A vonatok a nőnapi hétvégétől válthatják föl a pótlóbuszokat Magyarország egyik legnépszerűbb vasúti mellékvonalán” – tette hozzá.

A vezérigazgató emlékeztetett, hogy

tavaly ősszel ezen a vonalon kisiklott egy szerelvény Vác és Szokolya között, a balesetet a váratlanul felgyorsult pályaromlás okozta.

Az ezt követő vizsgálatban arra kerestek választ, hogy miért nem tudták megbízhatóbban előre jelezni a pályahiba gyors súlyosbodását.

A szakértői jelentés megállapításai alapján a társaság új protokollt vezetett be, több méréssel és összetettebb elemzésekkel. A mérési adatokat a belső vizsgálat szerint másképp kell feldolgozni és szigorúbban kell értelmezni, mint eddig, különösen egy geológiai szempontból olyan kényes szakaszon, mint a Börzsönyben – olvasható a bejegyzésben.

Újraválasztották a Német Kereszténydemokrata Unió, a CDU élére Friedrich Merz kancellárt a párt hétvégi kongresszusán. Merz eddig gyakorlatilag minden ígéretét megszegte, és továbbra is a szociáldemokraták „foglya", így a helyzete érdemben nem erősödött – mondta az InfoRádió Reggelinfó című műsorában Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért Intézet igazgatója.
A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

