Változtat a kisiklott motorvonat miatt a MÁV

Úgy fogalmazott, a hátrányból előnyt kovácsolnak a 75-ös számú vasútvonalon, ahol a múlt hónapban Magyarkút mellett kisiklott egy BZ motorvonatuk első kocsija.

Hozzátette, a balesetben érintett, rövidebb szakasz helyreállításánál sokkal több és összetettebb munkát végeznek el, ráadásul a pálya szinte egészén.

Összeállítottak egy több mint 3 milliárd forintnyi beruházási csomagot, amelynek köszönhetően Vác és Szokolya között "pincétől a padlásig" felújíthatják a vonalat, Szokolyától Balassagyarmatig olyan infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek tartós és érdemi minőségi javulást is hozhatnak - írta bejegyzésében a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt megjegyezte: a munkálatok egy részét már korábban is tervezték, de a baleset miatt most ezt előbbre hozzák.

Ismertetése szerint a beavatkozásoknak egy jelentős része olyan többlettartalom, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 75-ös vasúti pálya újra a népszerűségéhez méltó állapotba kerüljön tartósan. Egy mérővonat az éjjeli és a hajnali órákban alaposan átvizsgálja immár a teljes pályát. Az ezt követő beruházások miatt pénteken felújítási vágányzárat hirdetnek december 31-ig. Ez idő alatt MÁVbuszokkal szállítják az utasokat.